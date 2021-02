Orsa Viggiano, parla Luizinho: “quella di sabato scorso una partita di scarsa concentrazione”

In casa Orsa Viggiano si torna a lavorare con attenzione per colmare ogni errore fatto nel ko interno con il Taranto C5. A tornare sulla partita di sabato e a tuffarsi nella settimana è il brasiliano Luizinho: “Quella di sabato è stata una gara in cui le due formazioni si sono studiate molto e in cui, purtroppo, nella ripresa abbiamo perso un pizzico di concentrazione. Non deve succedere”.

LA SETTIMANA: “Andremo a rivedere tutti gli errori commessi con la compagine ionica cercando, da subito, di correggerli. I nostri obiettivi restano sempre gli stessi ma per raggiungerli dovremo lavorare bene ogni singolo giorno”.

GLI ASPETTI: “Con il Taranto abbiamo sbagliato delle occasioni sul 3-1: potevamo realizzare un’altra marcatura rendendo il match più sereno”.

LA SIAC MESSINA: “Anche se sono ultimi non sarà una partita facile. Dovremo rispettarli e scendere in campo come se fosse una finale. Questo atteggiamento dovremo averlo con tutte le prossime avversarie: sarà utile per raggiungere gli obiettivi”.

LUIZINHO: “Sono molto triste per non aver fatto punti sabato scorso. Abbiamo, però, sempre la possibilità di migliorarci e sia io che i miei compagni lavoreremo per fare bene e soddisfare questa società”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA