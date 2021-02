Calcio a5: il Taranto espugna il Palavejanum. Brutta sconfitta per l’Orsa Viggiano

La sfida tra Orsa Viggiano e Taranto C5, di sabato pomeriggio, premia gli ionici che espugnano il Palavejanum con il risultato di 3-6. Un primo tempo ottimo da parte dell’Orsa Viggiano che si porta al riposo sul 2-1 capovolgendo il minimo scarto grazie alle reti di Silon e Bavaresco. Nella ripresa i neroverdi trovano subito un’altra marcatura ancora con il pivot Silon ma non riescono a sfruttare i quattro falli fatti in pochi minuti dalla formazione rossoblù che con carattere raggiunge i lucani sul 3-3 trovando il vantaggio, subito dopo si fa espellere Bavaresco e la partita incanala verso il Taranto chiudendo la sfida sul 3-6 grazie ad altre due reti arrivate con il portiere in movimento dei ragazzi di Rispoli.

Queste le dichiarazioni nel post partita del tecnico dell’Orsa Viggiano, Cesare Rispoli:

IL TABELLINO

ORSA VIGGIANO-TARANTO C5 (2-1) 3-6 Reti: 1:56 (1T) Leite (T), 14:59 (1T) e 2:42 (2T) Silon (O.V.), 18:10 Bavaresco (1T) (O.V.), 3:15 (2T) Barp (T), 3:37 (2T) Di Pietro (T), 14:57 (2T) Bottiglione (T), 17:28 e 19:46 Solidoro (T)

ORSA VIGGIANO: Boschiggia, Petragallo, Zancanaro, Contini, Siviglia G. (K), Grossi, Bavaresco, Silon, Ambrosio, Paolicelli, Luizinho, Brancale. All. Rispoli

TARANTO C5: Bianco, Lacarbonara, Loconte, Solidoro, De Risi, Masiello (K), Leite, Barp, Isidoro, Pozzovivo, Di Pietro

Ammoniti: Bavaresco (O.V.), Solidoro (T), De Risi (T) Espulsi: Bavaresco (O.V.)

Spettatori: Gara a porte chiuse nel rispetto delle regole anti Covid

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA