Statistiche SuperEnalotto: i numeri usciti più spesso nel 2024

Uno dei dati più interessanti per gli appassionati del SuperEnalotto è quello relativo alle statistiche numeriche. Numerosi giocatori, infatti, basano le proprie giocate sui numeri frequenti e sui ritardatari quando compilano la schedina, nella speranza di aumentare le proprie probabilità di vincita. È importante sottolineare, tuttavia, che le statistiche del SuperEnalotto, seppur basate su dati reali, non sono in grado di prevedere le combinazioni vincenti future. Ogni estrazione è un evento indipendente e la probabilità di vincita è equiparabile per tutte le combinazioni di numeri.

I numeri più estratti nel 2024

Analizzando le estrazioni da inizio 2024 a oggi, si può notare come alcuni numeri si sono ripresentati più spesso, e potrebbero essere considerati fortunati dai giocatori. Le statistiche SuperEnalotto delle ultime 100 estrazioni segnalano che i numeri apparsi più frequentemente sono:

34: 13 presenze;

13 presenze; 50: 12 presenze;

12 presenze; 43: 11 presenze;

11 presenze; 53: 11 presenze;

11 presenze; 85: 11 presenze;

11 presenze; 23: 10 presenze;

10 presenze; 66: 10 presenze;

10 presenze; 79: 10 presenze;

10 presenze; 10: 9 presenze;

9 presenze; 14: 9 presenze.

In numeri più estratti di sempre nel SuperEnalotto

Un’altra statistica del SuperEnalotto da non sottovalutare riguarda i numeri più estratti di sempre. Se guardiamo alle estrazioni dall’inizio del gioco fino a oggi, possiamo vedere come alcuni numeri si distinguono per la loro frequenza superiore alla media. Di seguito ne segnaliamo alcuni.

Il numero 86 vanta il record assoluto di estrazioni, ben 286 volte. Segue a ruota il numero 85, estratto 285 volte nel corso della storia del SuperEnalotto. Al terzo posto c’è invece il numero 6, con 284 estrazioni. Infine, i numeri 55 e 71 si piazzano a pari merito al quarto posto, entrambi estratti 281 volte. Chiude la classifica dei “più estratti” il numero 79, con 281 presenze all’attivo.

L’analisi delle statistiche del SuperEnalotto può essere un passatempo interessante per i giocatori, ma è fondamentale ricordare che non esiste una formula magica per vincere. Le statistiche passate non sono indicative del futuro e la scelta dei numeri rimane una questione di preferenza personale e di fortuna. L’importante, per qualsiasi tipologia di gioco, è divertirsi e giocare in modo responsabile, stabilendo un budget di spesa.