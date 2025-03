Il gran finale di Serie A 2024/2025 tra lotta scudetto e battaglia per la salvezza

Dopo la 29esima giornata la Serie A è entrata nel vivo con il conto alla rovescia che segna meno 9 giornate alla fine del campionato. Le scommesse calcio mettono l’Inter al top come già vincente scudetto, mentre nella zona bassa della classifica la lotta per la salvezza infiamma ancora più improbabile tra le contendenti.

Mentre in alto sono soltanto Napoli e Inter a lottare per lo scudetto, con l’Atalanta ormai fuori dai giochi e il Biscione a un passo dal 21esimo tricolore, nella zona retrocessione sono soltanto due i club ormai condannati, ma la lotta vera riguarda quattro squadre incastrate in soli 4 punti. Approfondiamo i dettagli statistici di questa Serie A ormai agli sgoccioli.

Empoli, Parma, Lecce e Cagliari: 4 punti nella lotta per la salvezza

Alla 29esima giornata il Venezia resta a galla con i suoi 20 punti, ma la 17esima posizione appare lontanissima, perché 5 punti sono davvero tanti quando si arriva nelle ultime 9 gare.

Anche l’Empoli non se la passa bene e alla 18esima posizione si ritrova con 22 punti a meno 3 punti dalla salvezza. Respirano Parma e Lecce che si trovano a più 3 punti dalla zona retrocessione, mentre il Cagliari è il club più al sicuro a quota 26 punti. Nelle ultime 5 gare l’Empoli, il Monza, il Lecce, il Cagliari e il Venezia non hanno mai vinto, segnale negativo che rende ancora più dura la lotta in chiave salvezza.

Roma e Bologna le squadre più in forma per agguantare il quarto posto

Anche se sembrano volare ancora basso, la Roma è il Bologna sono le squadre più in forma della Serie A nelle ultime 10 gare, un chiaro segnale statistico che proietta questi due club nella top 4, perché in questo importante frammento di campionato, hanno guadagnato più punti di Inter, Atalanta e Napoli.

Mentre il Bologna può giocarsi anche l’opzione Coppa Italia, la Roma si ritrova senza altre competizioni oltre al campionato e potrebbe diventare pericolosa per i club che aspirano alla top 4 come Lazio, Juventus e gli stessi Felsinei.

Inter contro Napoli in un finale esplosivo

Le quote serie a dei match live in tempo reale mostrano i Nerazzurri in abbondante vantaggio su tutte le sfidanti, che adesso sono il Napoli e l’Atalanta, entrambe le squadre con un calendario snellito hanno l’opportunità di mettere lo sgambetto alla squadra guidata da Inzaghi, impegnata a inseguire il sogno Triplete: a questo punto bisogna crederci.

Come andrà a finire? Difficile dirlo, perché i Nerazzurri hanno il Bayern Monaco ai quarti di Champions e il Milan in semifinale di Coppa Italia, praticamente due delle peggiori avversarie che è meglio non incontrare nel tabellone.

Pesa sul piatto delle statistiche lo stato di forma per niente eccellente di Napoli e Atalanta, con i Partenopei che hanno vissuto un febbraio nero, che gli ha quasi tagliati fuori dalla lotta scudetto. L’unica chance che hanno le rivali per contrastare il dominio nerazzurro in campionato è quella di ritrovare la costanza nelle vittorie in queste ultime 9 gare di campionato.