Bardi firma l’Ordinanza di chiusura delle attività commerciali a Pasque e Pasquetta

Come chiesto dai Sindacati nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020 (Pasqua e lunedì dell’Angelo) è disposta la chiusura obbligatoria al pubblico delle attività commerciali al dettaglio, comprese le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali; ad esclusione delle edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Sono consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna a domicilio del cliente, fermo restando in ogni caso che sia garantita la distanza interpersonale all’atto della consegna e il rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari.

E’ quanto prevede un’ordinanza della Presidente della Regione Basilicata in corso di pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

ordinanza 10 aprile