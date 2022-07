“Hotel Gabbiano Maratea” per una vacanza indimenticabile

Messaggio promozionale

L’hotel sembra nato dal mare e adagiato su una baia selvaggia dove la natura si esalta in un ventaglio di emozionanti colori ed odori: il mare azzurro e cristallino, il verde dell’imponente montagna, la dorata sabbia.

Dispone di 39 stanze arredate in stile mediterraneo e dotate di ogni moderna comodità come il bagno privato con doccia, TV 22 pollici, WI-FI e frigobar. Le camere sono tutte dotate di un balcone privato con affaccio sul golfo di Policastro o sul giardino. Ampie ed accoglienti sono illuminate dal sole fin dalle prime ore del giorno e regalano suggestivi panorami mozzafiato e romantici tramonti. Una vacanza all’Hotel Gabbiano vuol dire lasciarsi alle spalle lo stress delle città per immergersi in un’oasi di pace e tranquillità.

Eventi speciali

L’Hotel e Ristorante Gabbiano è la location ideale per organizzare il tuo evento. La Struttura dispone di una splendida piscina per aperitivi e rinfreschi e la sala ristorante può ospitare fino fino a 300 posti a sedere.