Il Centro Congressi Panta Rei e Affittacamere S. Giacomo a Sarconi

Il Centro Congressi Panta Rei è una struttura polifunzionale, un Centro Servizi ubicato a Sarconi, in Val d’Agri.

Si propone come location esclusiva per eventi vari, feste private , cerimonie che si possono organizzare in modi diversi, per soddisfare svariate esigenze.

Gode di due ampie sale polivalenti per ricevimenti , battesimi, comunioni, promesse di matrimonio e feste nuziali., corsi di formazione. Gli spazi polifunzionali si prestano molto bene ad eventi di carattere differenziato, organizzazione di meeting , work shop di formazione imprenditoriale, incontri pubblici , corsi di formazione professionale , concerti musicali, veglioni degli istituti scolastici e tanto altro. Inoltre mette a disposizione spazi/ uffici completi di arredamento, scrivanie, librerie , wifi veloce , adibiti ad un servizio di Coo-working.

E’ dotato di un’area a parcheggio esclusivo, ampio Giardino, campo da Bocce , inoltre all’interno della sala principale, di un angolo Bar e servizio Ristorazione interna , tutti i confort che ti permettono di lavorare o trascorrere il tuo tempo libero nel migliore dei modi.

Al secondo piano, che si raggiunge comodamente con l’ascensore, è collocato l’affittacamere S. Giacomo, con 6 camere complete, ciascuna dotata del proprio servizio igienico, di cui 5 doppie ed una quadrupla, per un totale di 14 posti letto, finemente arredate e complete di ogni confort per una piacevole ospitalità: impianto di riscaldamento a pavimento, che assicura un calore diffuso, smart tv, wi-fi, frigo-bar, servizio di ristorazione interna con cucina tipica locale, che consente di offrire ai visitatori un servizio di pensione completa.

