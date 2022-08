Medihospes sbarca in Val d’Agri

Con decorrenza dal 1 Giugno 2022 la cooperativa Medihospes è presente all’interno dei comuni del comprensorio della Val D’Agri, di cui Marsicovetere ne è capofila; nasce dall’incontro di persone, prima ancora che di società, impegnate quotidianamente nel compito di accogliere, assistere e curare persone in stato di fragilità sociale e sanitaria o in stato di emergenza sociale e umanitaria. All’interno della nostra cooperativa sono preseti persone “appassionate delle persone” che incontrano e del loro destino, poiché a ciascuno di loro possano essere assicurare condizioni di vita uguali anche se in stato di necessità o sofferenza, e un’esistenza degna di essere vissuta. La cooperativa Medihospes è una realtà nazionale ed opera in tutta Italia con oltre 3000 dipendenti, ed in generale si occupa di assistenza domiciliare, assistenza e riabilitazione disabili, assistenza e tutela minori, residenze e centri diurni per anziani, outsourcing di servizi infermieristici e assistenziali, gestione globale servizi assistenziali e alberghieri, accoglienza migranti e servizi educativi OEPAC. Medihospes svolge servizi assistenziali domiciliari per persone disabili non autosufficienti in 18 comuni della Val d’Agri, tra cui; Armento, Castronuovo Sant’Andrea, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino D’agri, Sant’Arcangelo, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano. La mission della cooperativa si fonda la propria identità sulla creazione di condizioni culturali e azioni di sistema che promuovono percorsi di presa in carico globale della persona, fornendo a ciascuno risposte mirate ai reali bisogni di assistenza, cura, accoglienza, integrazione, autonomia e sviluppo.

Medihospes è impegnata a unire energie per la rimozione degli ostacoli che possono limitare la dignità o la libertà di esercizio di diritti fondamentali riconosciuti a tutti gli individui.

Per tale motivo, la cooperativa Medihospes è quotidianamente impegnata nella diffusione di una cultura basata sull’accoglienza e la solidarietà, la partecipazione e la condivisione, l’accettazione e la non discriminazione delle fragilità e delle diversità, con l’obiettivo di migliorare l’esercizio delle libertà fondamentali di ogni persona e favorire l’accesso alle cure e all’assistenza in caso di bisogno. I valori su cui si fonda la nostra azione sono la centralità della persona, partire da positivo Si tratta di un punto operativo fondamentale che nasce da una visione positiva della realtà e permette alla persona di riconoscere il proprio valore e dignità e, allo stesso tempo, la aiuta ad assumere la sua responsabilità. Inoltre, ci basiamo sui principi di integrazione e responsabilità, un presupposto che tende a valorizzare e rafforzare tutto ciò che le storie e le relazioni intessono. Una proiezione positiva d’intendere la realtà che consente il riconoscimento della propria rispettabilità e, al contempo, amplifica il senso di responsabilità.