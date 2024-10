In arrivo 120 milioni per le reti idriche

Per la riduzione delle perdite idriche, e in particolare per la digitalizzazione delle reti in Basilicata, Campania e Sicilia, la Conferenza Stato-Regioni ha reso disponibili 120 milioni di euro. Altri venti milioni serviranno per completamento delle infrastrutture di collegamento dei porti di Messina, Bari e Gioia Tauro.

Lo rende noto il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che in rappresentanza del ministero ha partecipato alla seduta odierna della Conferenza. “Con il via libera della Conferenza Stato-Regioni – spiega – sarà quindi possibile ultimare le opere già incluse nel parco progetti del Pon che avevano registrato ritardi attuativi a causa delle ricadute negative del contesto post pandemico e degli effetti del conflitto russo-ucraino.

“Grazie all’incremento dei fondi, nelle Regioni del Sud si potranno portare a termine progetti strategici, capaci di incrementare la competitività, rafforzare la coesione economica e sociale e – conclude Ferrante – modernizzare le infrastrutture al servizio dei cittadini e del tessuto produttivo”.

Acquedotto Lucano fa sapere in un post pubblicato sul proprio profilo facebook:

Abbiamo realizzato un sistema di approvvigionamento straordinario che, almeno per alcuni giorni, consentirà di pompare una maggiore quantità di acqua dalla diga Basento-Camastra.

Un’opera provvisoria, realizzata grazie al lavoro cominciato venerdì scorso è che si è protratto ininterrottamente fino alle ore 13 di oggi, quando è stato attivato il cosiddetto “Camastrino”.

In questo modo, è attualmente possibile sollevare una maggiore quantità di acqua – circa 650 litri al secondo – ma soltanto per alcuni giorni, fino a quando il livello dell’invaso non calerà ulteriormente se, nel frattempo, non dovessero esserci precipitazioni.

Al contempo, prosegue l’attività di pronto intervento sulle condotte idriche, che a causa dell’alternarsi di chiusure e riaperture dell’erogazione sono sottoposte ad uno stress che genera guasti più frequenti.