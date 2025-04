Nuovi 14 assunti all’ASP Basilicata

Sono state firmate in mattinata, alla presenza del Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo e dell’Assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, quattordici nuove assunzioni a tempo indeterminato per diverse specialità che andranno a riempire i tasselli di alcuni organici in aree fondamentali della salute pubblica. Nello specifico si tratta di sette dirigenti veterinari, assunti a seguito di concorso unico regionale che prenderanno servizio presso le sedi di Villa d’Agri (tre unità), Potenza (due unità), Lagonegro e Senise; un dirigente Farmacista che prenderà servizio presso l’Uoc Famacia Territoriale di Venosa, un dirigente medico disciplina di Tossicologia e Farmacologia clinica destinato al Ser.d di Melfi, un’ostetrica per scorrimento delle graduatorie di stabilizzazione che andrà al Consultorio Lagonegro ma che effettuerà anche delle ore presso la sede consultoriale di Maratea. Assunzione, con variazione da tempo determinato già presso l’Azienda Sanitaria di Potenza a tempo indeterminato, per un autista di ambulanza prelevato da graduatorie extraregionali e nello specifico dell’Ares Sardegna che resterà alle dipendenze del Dipartimento di Emergenza Urgenza 118 e presterà la sua opera presso la sede di Avigliano. Firma del contratto anche per tre infermiere, in coda al Piano assunzionale del Fabbisogno Aziendale per il 2024, che verranno dislocate presso la Casa Circondariale di Potenza il cui servizio sanitario è di competenza di Asp Basilicata, presso il Distretto della Salute di Sant’Arcangelo e presso l’Hospice Pediatrico di Venosa.

Nel firmare i contratti con il nuovo personale, il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo ha dichiarato che con questa tornata di assunzioni, l’area ‘A’ veterinaria risulta adeguatamente soddisfatta nei propri bisogni di personale. Sulle altre aree, molto importante è la stabilizzazione nell’ambito della farmacia territoriale del vulture melfese e dell’ambito della Salute Mentale. Sugli infermieri, di particolare significato assume l’assunzione del professionista che verrà impiegato presso l’Hospice Pediatrico e che permette ad Asp di mantenere l’impegno preso con le famiglie dei bambini in cura ed in carico nella rete delle cure palliative. La nostra azienda sta dimostrando, anche in apertura del nuovo anno, che quando c’è di mezzo la salute pubblica occorre fare le cose sul serio, mantenendo le promesse di miglioramento dell’assistenza e garantendo ad ampio spettro il diritto alla salute”.

Intervenendo a margine della sigla dei contratti, l’Assessore alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico ha espresso soddisfazione per quella che rappresenta una giornata importante non solo sotto il profilo dell’assunzione di 14 persone ma dei settori in cui esse andranno ad essere impiegate. Viene potenziata quindi la risposta al bisogno di salute che viene dal territorio e a cui l’Azienda Sanitaria, in questo caso specifico, risponde con attenzione. Si tratta di personale giovane ma dalle grandi competenze che qualificheranno i servizi a tutto campo anche grazie alla capillarità con cui saranno attribuiti negli incarichi, non tralasciando nessuna area del territorio”. Questo odierno, ha evidenziato ancora Latronico “è un pezzo di un sistema più ampio che nei prossimi mesi vedrà rinfoltire ulteriormente gli organici della sanità con l’approvazione dei piani assunzionali delle varie aziende e che permetteranno di reclutare ancora 1400 unità tra medici personale sanitario ed amministrativo. Passi in avanti che consentiranno di rispondere ulteriormente a quei bisogni sempre più stringenti che vengono dal territorio lucano e che si allineano anche alle nuove prospettive dettate dal Dm 77 e dal Pnrr”.