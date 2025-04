Elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025 e referendum popolari l’8 e 9 giugno 2025

Con decreto del 24 marzo 2025, il Ministro dell’Interno ha fissato la data per il turno annuale delle elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario per domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025. Eventuali turni di ballottaggio si terranno domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. E’ previsto anche il voto per cinque referendum l’8 e il 9 giugno 2025.

Dal 31 marzo 2025, data di convocazione dei comizi referendari, si applicano le disposizioni previste dall’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (par condicio). In base a tali norme, è vietata ogni attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni e realizzate in forma impersonale.

La comunicazione istituzionale di Giunta e Consiglio regionale di Basilicata (www.regione.basilicata.it, agr.regione.basilicata.it e www.consiglio.basilicata.it ) eviterà in maniera tassativa il riferimento a temi relativi ai dispositivi referendari e alle amministrative. Quindi, nei comunicati e nell’attività multimediale (video, tg web, social) non si parlerà dei referendum, del merito della consultazione, di eventi/iniziative collegati, sia in Basilicata che fuori il territorio regionale, di promotori e forze politiche che dovessero pronunciarsi sul referendum, così come di chiunque lo dovesse fare, a maggior ragione se organismi regionali ed esponenti di Giunta e Consiglio regionale.

Lucani al voto

Ricordiamo che in Basilicata gli elettori saranno chiamati al voto in otto comuni per il rinnovo delle amministrazioni locali: Atella, Lavello, Senise, Tolve, Matera (unico comune dove è possibile il ballottaggio), Bernalda, Irsina e Montalbano Jonico.

Oltre alle elezioni amministrative, i lucani saranno chiamati alle urne anche per cinque referendum popolari abrogativi, indetti con decreti del Presidente della Repubblica e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2025. La consultazione referendaria si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 e riguarderà i seguenti quesiti:

1. L’abrogazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

2. L’abrogazione parziale dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, relativo ai licenziamenti e all’indennità per le piccole imprese.

3. L’abrogazione parziale del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, limitatamente agli articoli che disciplinano la durata massima e le condizioni per proroghe e rinnovi dei contratti a termine.

4. L’abrogazione parziale dell’art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla responsabilità solidale del committente, appaltatore e subappaltatore per infortuni sul lavoro.

5. L’abrogazione parziale dell’art. 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevede il dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta della cittadinanza da parte degli stranieri extracomunitari.

Le attività di comunicazione consentite riguardano:

– la diffusione di informazioni sulle disposizioni normative per facilitarne l’applicazione;

– l’illustrazione delle attività delle istituzioni e del loro funzionamento;

– la promozione della conoscenza dei servizi pubblici per garantirne l’accesso;

– la comunicazione su temi di rilevante interesse pubblico e sociale.

– dovranno essere oggetto di comunicazione istituzionale asettica, senza la citazione di nomi e cognomi, dichiarazioni, foto e immagini, le informazioni relative ai temi della cittadinanza o del lavoro (bandi, finanziamenti, normative e regolamenti, scadenze). Si fa riferimento a notizie che andrebbero comunicate per non mettere a rischio il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente e non pregiudicare la possibilità di accesso di cittadini e imprese.

Sono vietate le seguenti attività, qualora attinenti ai quesiti referendari o alle elezioni amministrative:

– la comunicazione istituzionale su convegni ed eventi;

– le conferenze stampa e i comunicati stampa con contenuti promozionali o propagandistici;

– la pubblicazione di notizie sui siti istituzionali e sui canali social ufficiali dell’ente.

– da oggi al 10 giugno 2025 non è ammesso l’uso delle sale e degli spazi di Giunta e Consiglio per lo svolgimento di iniziative in cui siano trattati temi attinenti ai quesiti referendari o elettorali o in cui siano presenti candidati negli organi dei Comuni interessati dalle consultazioni elettorali.

Tali regole riguardano tutte le strutture regionali che svolgono attività di comunicazione, compresi gli enti sub-regionali, le Agenzie regionali e le Aziende sanitarie. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), unitamente al CORECOM di Basilicata, vigilerà sul rispetto delle disposizioni, intervenendo in caso di violazioni.