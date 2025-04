Emergenza demografica, Lacorazza: Bardi lascia i lucani senza cappotto

“Secondo l’ISTAT in Basilicata c’è il dato peggiore d’Italia: il gelo demografico. In altre stagioni il centrodestra scalpitava, comunicava e organizzava convegni; appesantiva il dibattito pubblico aggettivando negativamente la classe dirigente del centrosinistra. Ora il silenzio, e forse anche un po’ di vergogna, sembrava essere stato rotto nella crisi recentemente aperta e chiusa con una farsa”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:

“Sappiamo leggere i dati e contestualizzarli, li approfondiamo e siamo in condizione di valutare il fenomeno senza cadere nella facile demagogia. Ma dopo 6 anni di governo Bardi siamo di fronte all’assenza di una luce, di una strategia e di una programmazione coerente e coordinata, l’idea di ricercare e sperimentare, coraggiosamente nuove rotte. Attenzione il peggior dato d’Italia, come dice ISTAT, si consolida dentro processi complessi e transizioni incerte; penso al tema dell’auto e quello energetico che hanno impatti notevoli sul nostro territorio”.

“Non viviamo sul pero – sottolinea il Capogruppo Pd – una visione non è la soluzione di un problema come un buon governo non produce miracoli; ma in Basilicata siamo alla ‘latitanza’ da anni, e quindi vi è un grave concorso di colpa. Bardi e il centrodestra stanno lasciando, in questo gelo demografico, la comunità lucana senza cappotto. Al gelo demografico si accompagna l’ ‘annuncite’ e la ‘comunicatite’ del Governo della regione; siamo ormai alla stesura di comunicati che ripropongono le stesse cose in forma diversa. A me interessa dirlo anche al sistema dell’informazione che ha un ruolo delicato e di non poca responsabilità: approfondire la notizia”.

“E non è un tema che attiene alla vanità di tizio o di caio ma alla qualità della democrazia che è presupposto fondamentale per capire dove andare nel prossimo futuro. Il Governo Bardi – conclude Lacorazza – è totalmente inadeguato; potrei rilanciare gli stessi attacchi del capogruppo di Fratelli d’Italia Michele Napoli la cui ritirata spagnola rende corresponsabile la maggioranza di centrodestra. Non siamo in una condizione ‘ordinaria’, e siamo chiamati tutti, con diverse responsabilità, a dare un contributo per mettere il cappotto al gelo demografico e non fare il cappotto al futuro della Basilicata”.