È tornata Lotteria Italia

La Lotteria Italia, unica Lotteria attualmente in vigore a livello nazionale, è nell’immaginario collettivo un evento dalla forte valenza simbolica e culturale. L’edizione 2024, con inizio il 16 settembre 2024, si concluderà il 6 gennaio 2025.

A partire dal 16 settembre, i giocatori di tutta Italia hanno la possibilità di partecipare alle estrazioni dei premi giornalieri annunciati dal 6 ottobre al 27 dicembre, dalla domenica al venerdì, durante la messa in onda del programma televisivo Rai abbinato “Affari tuoi” e all’estrazione del 6 gennaio dei premi della Lotteria Italia 2024. Anche i premi di prima categoria saranno annunciati durante la trasmissione “Affari tuoi”, che andrà in onda il 6 gennaio 2025 in prima serata.

I biglietti della Lotteria Italia hanno da sempre un prezzo fisso. Anche per l’edizione 2024 il costo resta a 5€ a biglietto, come avvenuto negli ultimi anni. È anche possibile partecipare alla Lotteria Italia con più biglietti, per provare a vincere i premi dell’estrazione finale o dei premi giornalieri. Il termine ultimo per la vendita dei biglietti cartacei è fissato al 6 gennaio, giorno dell’estrazione finale, mentre la chiusura della vendita per i biglietti online è anticipata al 4 gennaio.

I giocatori che intendono partecipare alle estrazioni della Lotteria Italia 2024 hanno la possibilità di acquistare uno o più biglietti rivolgendosi ai punti vendita fisici, come ad esempio tabaccherie, edicole, ricevitorie e autogrill. In alternativa, possono acquistare i biglietti online, aprendo un conto gioco o utilizzandone uno già attivo. In entrambi i casi, i biglietti della Lotteria Italia possono essere venduti solo ai maggiorenni.

A portare alla realizzazione delle 12 grafiche dei biglietti Lotteria Italia 2024 è stato il concorso “Disegniamo la fortuna con ADM”, quest’anno dedicato al tema “Disabilità e Arte”. L’iniziativa ha coinvolto i partecipanti nella realizzazione di un bozzetto del biglietto Lotteria Italia che interpretasse figurativamente l’impegno profuso dalle eccellenze del Terzo Settore per favorire l’integrazione sociale, il benessere e il talento delle persone coinvolte.

Estrazione finale della Lotteria

L’estrazione finale dei premi di prima categoria Lotteria Italia 2024 avverrà lunedì 6 gennaio 2025, come è ormai tradizione nel giorno dell’Epifania, durante la puntata speciale del programma televisivo Rai “Affari tuoi”. Il primo premio della Lotteria Italia 2024 ammonta a 5.000.000€. L’importo degli altri premi di prima categoria e degli eventuali ulteriori premi sarà determinato dopo le operazioni di accertamento relative al ricavato della vendita dei biglietti. Vi sono infine i premi giornalieri, comunicati dal 6 ottobre 2024 al 27 dicembre 2024 durante la trasmissione abbinata a Lotteria Italia “Affari tuoi”.

I giocatori possono verificare se il biglietto in loro possesso è vincente utilizzando l’applicazione “Verifica Vincite” disponibile sull’app My Lotteries. I biglietti vincenti sono pubblicati anche sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In caso di vincita, bisogna presentare la richiesta di riscossione del premio della Lotteria Italia, entro e non oltre 180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Bollettino Ufficiale dei biglietti vincenti, rivolgendosi all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali o in qualsiasi sportello dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo.