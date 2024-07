Il laboratorio del miele tra le attrazioni più visitate del “Parco della Grancia” a Brindisi Montagna

E’ ormai da dieci anni una presenza fissa al “Parco della Grancia” di Brindisi Montagna. A Mario Donato Cufino ed alla sua famiglia, nella vasta area verde, è riservato un ampio spazio con tanto di diversi posti a sedere fondamentali per consentire agli spettatori in attesa di assistere al cinespettacolo “La storia bandita”, di poter prendere parte ogni sabato ai suoi laboratori sull’ apicoltura ed il miele. Originaria di Brindisi Montagna la famiglia Cufino vanta un’impresa in cui sono presenti circa 600 alveari gran parte dei quali posizionati all’interno del parco stesso. A dare avvio all’avventura nel mondo dell’apicoltura di Mario Donato, l’acquisto di due arnie avvenuto trent’anni fa. “ Ero un calciatore e giocavo in prima categoria- ricorda Cufino- quando trent’anni fa decisi di comprare due arnie. All’inizio i risultati erano pessimi però a fine stagione facevo sempre del miele. Il frutto raccolto con costanza mi ha incentivato ad imparare aumentando pian piano il numero di casse di api”. Poi l’apertura del “Parco della Grancia”, consente alla famiglia Cufino di far conoscere i propri prodotti ad un numero crescente di acquirenti. “ Assieme a mia moglie, all’apertura del Parco, con i bambini piccoli al seguito, iniziammo a vendere il miele ai turisti. La cosa ci era facile perché avevamo le api all’interno del parco. Da subito notammo – continua l’apicoltore – che i molti visitatori erano attratti dal miele e dai prodotti dell’alveare ed in tanti ci chiedevano di essere accompagnati in apiario”. Un hobby che, così diventa subito lavoro. “ Riusciti a realizzare il laboratorio di smielatura decidemmo di aumentare il numero di arnie fino a 100. Adesso siamo a quota 600 grazie all’impegno di nostro figlio Andrea che ha deciso di intraprendere la strada dell’apicoltura”. Parallela cresce l’attività laboratoriale per far conoscere ai più piccoli il mondo della api e del miele fino ad approdare in Grancia e diventare appuntamento fisso del cartellone di eventi che, ogni sabato, in estate, precedono il cinespettacolo. “Il nostro piccolo laboratorio piace ai molti visitatori che aspettano di vedere ‘La storia bandita’ vero motore del Parco- continua Cufino- inoltre l’iniziativa si sposa bene con l’area turistico ambientale e questo chi viene lo capisce. Per noi la ‘Grancia’ resta un luogo particolare importanza perché è stato grazie al Parco che siamo riusciti a mettere su la nostra azienda”. Sarà possibile prendere parte ai laboratori ogni sabato fino al 21 settembre, compreso il giorno di Ferragosto.