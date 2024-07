Olimpiadi 2024. Italia record con 402 atleti in gara, 2 i lucani

A Parigi l’Italia sarà al via con la spedizione record di 402 atleti, 208 uomini e 194 donne. Saranno rappresentate 18 regioni su 20. Mancheranno all’appello la Valle d’Aosta e il Molise.

Il podio delle regioni con più presenze è composto dalla solita Lombardia (70), il Lazio (43) e la Toscana (38). La top five è completata dal Veneto (32) e da Piemonte e Emilia-Romagna, che si presenteranno con 28 effettivi. Scendendo nella graduatoria troviamo la Campania (25), la Liguria (19) e la Sicilia (15).

Chiudono la “speciale” graduatoria, con due atleti, l’Abruzzo e la Basilicata. I lucani non hanno mai provato la gioia di mettersi al collo una medaglia a cinque cerchi e tenteranno di sfatare il tabù con lo specialista del nuoto in acque libere Domenica Acerenza e la fiorettista Francesca Palumbo, componente della squadra favorita per l’oro.

“Auguri a tutti i lucani che a vario titolo partecipano alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi in programma da oggi a Parigi: dagli atleti Francesca Palumbo, Domenico Acerenza e Donato Telesca, impegnati nella scherma, nel nuoto e nei pesi; all’arbitro della pesistica Chiara Cifarelli; a Francesco Loscalzo, giornalista dell’ANSA che documenterà la sua terza olimpiade. Vi siamo vicini e siamo certi che anche questa volta porterete alto il nome della Basilicata: spero che vi giunga forte il sostegno e l’incoraggiamento delle istituzioni e dell’intera comunità regionale. In un momento così difficile per l’umanità, segnato purtroppo da guerre e altre sfide epocali, è importante anche riaffermare il ruolo dello sport come strumento di pace e di fratellanza. Valori che sono parte essenziale dell’identità dei lucani”. Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha voluto salutare i lucani che partecipano ai Giochi olimpici e ai Giochi paralimpici di Parigi.