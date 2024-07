Terzo Moto raduno a Ferrandina (MT)

Tutto pronto per il terzo motoraduno a cura dei Free Spirit Bikers club Ferrandina, previsto per il prossimo 13 luglio. Ancora un’edizione ricca di appuntamenti che unisce moto e divertentismo. L’appuntamento è alle 8:30 in Piazza Plebiscito a Ferrandina; momento di accoglienza, colazione e consegna gadget. Prevista per le ore 10:00 la partenza per il motogiro verso Bernalda per una visita guidata al castello aragonese dove a seguire ci sarà un rinfresco offerto dalla Pro Loco di Bernalda. Dopo la pausa pranzo seguirà alle 16:30 la premiazione dei vincitori del contest. Spazio poi all’intrattenimento per tutte le età. Per i più piccoli a cura di Magicamente: mascotte, baby dance e bolle di sapone. In serata apertura degli stand street food con lo spettacolo stuntman a cura di “Trial Show Accademy”. A concludere l’iniziativa il concerto sulle note dei Coldplay, con l’esibizione della cover band “Loveplay”. L’evento è aperto ad ogni tipo di moto. Ingresso gratuito e aperto a tutti per gli appuntamenti previsti nel pomeriggio. L’evento, presentato dalla giornalista Cristina Longo, è patrocinato dal Comune di Ferrandina, dal Comune e dalla Pro Loco di Bernalda.