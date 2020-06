Luzinho è il nuovo colpo di mercato dell’Orsa Viggiano

Il Presidente Domenico Siviglia e il ds Gaetano Todaro sono letteralmente scatenati sul mercato. Di fatto dopo l’arrivo del portiere Donato Farfariello la società dell’Orsa Viggiano è lieta di comunicare l’accordo con il bravo brasiliano, ala/pivot Luiz Eduardo soprannominato Luzinho. Nato nel 1999 a Blumenau Santa Caterina ha esordito in Italia nella stagione 2017-18 nella L84 con cui ha vinto il campionato di serie B. L’annata successiva il calciatore sarà confermato e affronterà la serie A2. Nel campionato 2019-20, il ragazzo, ha giocato nel Fossano formazione di serie B. La società dell’Orsa Viggiano ringrazia, inoltre, Jonatha Falco e Leonardo Todaro per la professionalità con il quale è stata portata a termine la trattativa.







Ecco le prime dichiarazioni di Luiz Eduardo: “La trattativa si è conclusa dopo una chiacchierata con il ds Gaetano Todaro. Subito dopo ho avuto modo di parlare con il numero uno del club neroverde Domenico Siviglia che mi ha inviato un bell’audio di benvenuto. Ho subito appreso che si tratta di una persona molto educata che crede tantissimo nel suo progetto”.

LUIZ EDUARDO: “Posso giocare in tutte le posizioni anche se preferisco quella di laterale. Nella mia ultima annata ho giocato come pivot. Per quanto riguarda la mia carriera ho esordito in Italia nel campionato 2017-18 con L84 con cui ho vinto la serie B disputando anche la mia prima serie A2 l’anno successivo. Nell’ultima stagione ho indossato la maglia del Fossano in serie B”.

OBIETTIVI: “Per me quella con l’Orsa Viggiano sarà una nuova sfida anche perché militerò in un raggruppamento diverso. Sono sicuro che facendo un ottimo lavoro e impegnandoci sempre potremo fare un’ottima stagione. L’obiettivo è fare ogni settimana meglio pensando ad andare avanti alla grande”.

MESSAGGIO: “Non faccio promesse. Voglio solo fare un grande abbraccio ai miei nuovi tifosi. Ci vediamo presto”.