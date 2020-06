Orsa Viggiano, Primo colpo di mercato

Il Presidente dell’Orsa Viggiano, Domenico Siviglia riparte alla grande con la solita passione e voglia e con il primo colpo di mercato. Di fatto il numero uno neroverde e il ds Gaetano Todaro hanno subito messo a segno il primo tassello per la stagione 2020-21: si tratta di Donato Farfariello, estremo difensore, classe 2000, nato a Melfi che ha iniziato la sua carriera nell’Atletico Lavello con cui ha militato per tre stagioni tra serie C2 e C1 per poi passare, nell’ultima annata, in A2, per un breve periodo nell’Activ Network Viterbo e tornare in Basilicata, in B, con la maglia del San Gerardo Potenza con cui giocherà solo una parte di stagione poi conclusa a Venosa in serie C2. La società neroverde ringrazia la LG Procure Sportive per la serietà e professionalità con il quale è stata condotta la trattativa.

Ecco le prime dichiarazioni del nuovo portiere del team capitanato dal Presidente Siviglia: “La trattativa è stata condotta al meglio e chiusa, addirittura, in meno di un giorno. Il mio impatto con la società neroverde è stato positivo. Ho parlato con il Presidente Siviglia e sono rimasto subito contento”.

L’APPROCCIO: “E’ stato positivo: il Presidente Siviglia e il ds Todaro mi hanno messo subito a mio agio assecondandomi in tutto. Mi hanno fatto sentire subito a casa”.

FARFARIELLO: “Con i piedi non sono un fenomeno ma tra i pali dico la mia. Voglio, però, che sia il campo a parlare. Ho già giocato con Flavio Lo Giudice nel San Gerardo Potenza in serie B per poi passare al Venosa in serie C2 visto qualche problemino fisico. Ora sto bene e mi sto già allenando duramente”.

MESSAGGIO: Ringrazio la società per la fiducia che proverò in tutti i modi a ripagare sul campo: non vedo l’ora di iniziare”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA