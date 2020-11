Calcio a 5, Orsa Viggiano: parla il pivot Antonio De Fina

A commentare il ko interno dell’Orsa Viggiano al cospetto del Futsal Regalbuto e a tuffarsi nel prossimo impegno in casa del Bovalino è il pivot, Antonio De Fina: “Sabato, per l’ennesima volta, la partenza è stata ottima e nella prima frazione di gioco abbiamo avuto tante occasioni pressando alto ma pagando gli errori. Potevamo chiuderla almeno con due gol di scarto ma loro con esperienza ci hanno punito. Sul 2-1 ci si è messa anche la traversa. Nella ripresa abbiamo sbagliato l’approccio subendo due gol, dopo il decimo minuto, in pochissimi secondi”.

FASCIA DA CAPITANO: “L’ho indossata anche a Napoli e per me è un grande onore perché conosco, da anni, la famiglia Siviglia e ci tengo a ripagare la loro fiducia”.

IL CALENDARIO: “Pur non essendo espertissimo della categoria ho sentito e visto che nelle prime partite in calendario abbiamo sfidato almeno cinque squadroni che lottano per il titolo. C’è rammarico per i pochi punti conquistati nonostante le grandi prestazioni tranne il secondo tempo fatto con il Regalbuto”.

LA SETTIMANA: “Oggi riprendiamo subito ad allenarci al Palavejanum per cercare il riscatto sabato. Cercheremo di capire ogni errore con il tecnico Rispoli che, come sempre, si metterà a disposizione per darci preziosi consigli. Ci attende una settimana importante in vista dello scontro diretto con il Bovalino che va preparato al meglio”.

IL BOVALINO: “Qualsiasi sia l’avversario che affrontiamo dobbiamo farlo al meglio sia fisicamente che mentalmente. Che sia il Napoli o che sia il Bovalino dobbiamo giocare sempre allo stesso modo cercando di limitare ogni danno e con grande cattiveria agonistica. Dovremo lottare fino alla fine altrimenti sarà dura portare punti a casa”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA