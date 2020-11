L’Orsa Viggiano perde in casa, il Regalbuto vince 5-2. Video della partita

L’Orsa Viggiano perde in casa al cospetto del Futsal Regalbuto che è riuscito ad espugnare il Palavejanum dei nero-verdi con il punteggio di 2-5. Gran primo tempo da parte dei ragazzi di Cesare Rispoli che vanno sotto grazie alla prima di tre gol dello scatenato Capuano. La reazione è veemente con Miri e Castrogiovanni che portano in vantaggio i lucani raggiunti nel finale da Lo Cicero. Per la cronaca tante le occasioni avute dai padroni di casa. Nella ripresa regna equilibrio fino al decimo quando gli ospiti passano e arrotondando il risultato aiutati, anche, da alcuni errori del team viggianese. Nel finale il tecnico Rispoli prova a riaprirla con il portiere di movimento ma non ci sarà niente da fare.

Nel post gara queste le dichiarazioni del trainer dell’Orsa Viggiano, Cesare Rispoli: “Nel primo tempo siamo partiti forte subendo, però, la marcatura dello svantaggio ma riuscendo, momentaneamente, a capovolgerla fino al 2-2 arrivato grazie ad un rimpallo. Diciamo che i cinque gol subiti sono stati tutti frutto di nostri errori. Nella ripresa, fino a dieci minuti dalla fine, siamo stati in partita ma, ancora, per nostre distrazioni abbiamo subito tre gol. Sul 2-3 la mia formazione si è disunita e con il quinto di movimento non siamo riusciti a recuperarla. Abbiamo creato delle occasioni anche nella ripresa”.

GLI ASPETTI: “E’ una partita strana da definire visto che siamo stati protagonisti di un primo tempo favoloso in cui abbiamo creato tante occasioni ma che è terminato solo 2-2. I gol loro sono arrivati a causa di nostri errori individuali: davano sempre palla al loro pivot”.

IL FUTSAL REGALBUTO: “E’, sicuramente, un’ottima squadra, molto esperta visto che milita in questo campionato da anni. Però, c’è da dire che gli abbiamo dato una grossa mano: non ricordo una trama di gioco particolare da parte loro”.

LA SETTIMANA: “Dobbiamo ripartire dal buon primo tempo e farlo con grinta, determinazione tanta voglia di fare. Serve maggiore attenzione”.

IL TABELLINO

ORSA VIGGIANO-FUTSAL REGALBUTO 2-5 Reti: 7:07 (1°t), 10:30 e 10:35 (2°t) Capuano (R), 12:40 (1°t) Miri (OV), 18:17 (1°t) Castrogiovanni (OV), 19:48 (1°t) Lo Cicero (R), 15:38 (2°t) Martines (R)

ORSA VIGGIANO: Bertoli, Petragallo, Paolicelli, Antonucci, De Fina (K), Stefanoni, Bavaresco, Castrogiovanni, Ambrosio, Miri, Luzinho, Brancale

FUTSAL REGALBUTO: Gay, Nimo, Isgro, Chiavetta, Martines (K), Giampaolo, Menichella, Sanchez, Fichera, Capuano, Palmegiani, Lo Cicero. Coach Paniccia

Ammoniti: Miri (OV) Espulsi: ne

Spettatori: Gara a porte chiuse per le normative anti Covid

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA

Primo tempo:

Secondo tempo:

Intervista post-match del Direttore Sportivo Todaro: