Volley: trasferta Pugliese per la Cave del Sole Lagonegro

In programma domani sera la trasferta in Puglia per la Cave del Sole Lagonegro.

Scontro valevole per la terza giornata di ritorno del Campionato di Serie A2 Credem Banca. I Lucani si sfideranno al Palagrotte con i padroni di casa, la BCC Castellana Grotte.

In terra lucana il morale è risalito dopo la vittoria di domenica scorsa nello scontro diretto con la Conad Reggio Emilia. I ragazzi di Mister Barbiero dimostreranno di essere agguerriti e di essere nelle condizioni di portare a casa un buon risultato. Dall’altro lato della rete, i pugliesi reduci da una sconfitta la settimana scorsa, vorranno riscattarsi per incrementare punti in classifica e distaccare le dirette inseguitrici.

“Ci aspetta una partita tosta con una squadra in forma che sta facendo un ottimo campionato – dichiara Marco Izzo palleggiatore lucano – e che ha sicuramente grosse ambizioni, ma noi l’affronteremo sempre con lo stesso spirito e la stesa determinazione, cercando di andare a Castellana per fare risultato.”

Il fischio d’inizio sarà alle ore 20,30 e in streaming sul canale Volleyballworld