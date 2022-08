Volley A2, tempo di raduni: da oggi al lavoro la Cave del Sole Lagonegro

Iniziata la preparazione della Cave del Sole Lagonegro. Appuntamento al Palasport di Villa D’agri con il Presidente Nicola Carlomagno, la dirigenza , lo staff e gli atleti che dopo i saluti e il benvenuto , si sono spostati in sala pesi.

“La sensazione è molto buona- spiega mister Barbiero- perché come prevedevo e come speravamo , tutti sono molto motivati non vedono l’ora di iniziare. La stagione è molto stimolante per tutti: per la società, per noi dello staff e soprattutto per gli atleti. E’ una squadra nuova con voglia di fare, con voglia di affermarsi con voglia di combattere ogni partita”.

Gli fa eco Carlomagno: “Sensazioni molto positive- dice il patron biancorosso – ci aspettiamo che ci sia una ottima amalgama che è alla base di qualsiasi successo. Ci auguriamo che sia un percorso bello e ricco di emozioni, da trasmettere al pubblico. Partiamo con i piedi per terra, le aspettative fino al giorno prima sono molto alte, poi vedremo il cammino: facciamo lavorare mister Barbiero e il suo staff e penso che Lagonegro, così come ha fatto lo scorso anno, si potrà far valere”.

Parlando della squadra e della sua identità mister Barbiero, ha come sempre le idee molto chiare, sapendo che sarà un lavoro intenso e durissimo. “È una squadra che è stata strutturata proprio per combattere ogni partita- spiega Barbiero- cercheremo di dare il nostro meglio. Le prime sensazioni sono decisamente positive, adesso inizieremo il lavoro prima fisico e poi pian piano lo trasformeremo in uno tecnico continuando poi le sedute pesi per il resto dell’anno. Cercheremo di dare un’identità a questa squadra- sottolinea Barbiero- abbiamo le idee abbastanza chiare di quella che potrebbe essere l’identità di questa squadra però poi dobbiamo valutare strada facendo quelli che sono gli accorgimenti soprattutto nei sistemi di gioco e nell’intento di sfruttare tutte le capacità e le qualità che hanno questi giocatori”.

Dando la parola ai ragazzi a sciogliere il clima da prima giorno di scuola, ci pensa un veterano nonché un confermato della vecchia stagione, ovvero il centrale Paolo Bonola. “Le prime impressioni sono buone conosco già un pò di giocatori, sono felice e penso che sarà una stagione entusiasmante- commenta Bonola. “Le aspettative sono buone- dice l’opposto Wagner- non vedo l’ora di iniziare, possiamo fare grande cose, siamo un bel gruppo . La mia parola è lavorare e riuscire a far venir fuori quello che abbiamo e riuscire a giocare alla pari con tutte le altre squadre”.

Non mancano poi i ringraziamenti al Sindaco di Marsicovetere da parte del Presidente della Cave del Sole. “Un ringraziamento particolare al Sindaco Zipparri e alla sua amministrazione: anche la presenza di questa mattina al primo incontro ufficiale è stata fondamentale. Ormai io sento Villa D’agri la nostra casa, non ci fanno mancare nulla e siamo felicissimi di giocare di qui”.

“Questo Palasport- ha spiegato il primo cittadino di Marsicovetere- è la casa dello sport e come tutte le case ha sempre bisogno di attenzione. Noi ci teniamo e facciamo il massimo e vorrei che anche voi lo facciate. Lagonegro non è una matricola, ogni volta quando vengono qui le altre squadre incontrano sempre una squadra olistica che tira fuori il suo vigore, la sua forza e la sua intensità. Ma tutto questo è frutto di un lavoro di squadra”, conclude Zipparri che ci ha tenuto ad essere presente ai saluti iniziali.

Conclusa la fase dei saluti, la squadra si è spostata in sala pesi e la giornata si conclude con la fase tecnica del pomeriggio. La settimana è programmata con doppie sedute fino a domenica. Per settembre poi sono programmate le prime amichevoli.