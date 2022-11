Volley A2: Lagonegro batte Brescia in cinque set e ritrova il sorriso

L’interruttore della Cave del Sole si accende e i lucani tornano alla vittoria. Sul parquet casalingo, i biancorossi battono in cinque set la Consoli Mc Donald’s Brescia interrompendo così una striscia di due sconfitte consecutive (a Grottazzolina e in casa contro Ravenna). Gli uomini di Barbiero rimangono penultimi in classifica riuscendo tuttavia ad allungare il distacco dal fanalino di coda Motta di Livenza. Inizio di gara equilibrato con Panciocco e Wagner che tengono a galla la squadra . A metà set i padroni di casa provano la fuga che però viene subito rintuzzata dai lombardi e si finisce punto a punto fino ad un errore di Lecat sul 27 pari. Brescia porta a casa il set nell’azione successiva quando a sbagliare è Panciocco. Nel secondo parziale è tutta un’altra musica. I padroni di casa sembrano avere il pieno controllo della gara ed allungano fino ad arrivare sul 14 – 6. A questo punto un time out chiamato dalla panchina bresciana fa rifiatare gli ospiti che, infatti, alla ripresa delle ostilità si rifanno sotto. Ma i lucani riescono a tenere a distanza gli avversari e chiudono il set agevolmente sul 25 a 17. Terza frazione equilibrata, almeno inizialmente perché poi è di nuovo Lagonegro ad allungare con i soliti Panciocco e Wagner , supportati anche da una buona prestazione in difesa. Massimo vantaggio di Lagonegro con Lecat in battuta (17 – 11 ), poi Brescia si rifà sotto, ma anche il terzo set è di marca lucana (25 – 20). Nel quarto set si gioca punto a punto fino a metà parziale quando la Cave del Sole si spegne e lascia spazio agli avversari che si impongono per 25 a 21. Serve il tie break per decretare un vincitore e alla lunga la perseveranza dei giocatori di casa paga. Gli attacchi di Izzo, Panciocco, Armenante, ma soprattutto Wagner, alla fine eletto il miglior giocatore dell’incontro, regalano la vittoria a Lagonegro.