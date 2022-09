Volley A2, Cave del Sole Lagonegro: prime amichevoli con Aversa e Cisterna

La quarta settimana di preparazione della Cave del Sole, oltre le doppie sedute palestra-palasport, ha in programma due allenamenti congiunti. Il primo, oggi mercoledì 7 settembre, è al Palasport di Villa d’Agri contro l’Aversa che milita in A3. La formazione campana è allenata dall’ex coach dei lucani, Paolo Falabella.

“Iniziamo con il primo confronto stagionale- spiega coach Barbiero-. Per noi quello che è importante è capire qual è il livello che abbiamo raggiunto sul piano della condizione fisica perché è importante e siamo alla quarta settimana di lavoro. La squadra già fa vedere qualche caratteristica specifica di quest’anno. Sicuramente sarà una verifica fisica e tecnica, perché di lavoro tecnico ne stiamo facendo tanto. Chiaramente – sottolinea il tecnico della Cave del Sole- non mi aspetto una squadra che va ad elevata velocità perché c’è un pò di lavoro nella gambe e affaticamento, però mi aspetto una squadra esattamente come si manifesta in allenamento: con gran voglia di fare e attenta, oltre che determinata su ogni pallone.

Le gare servono per verificare tante dinamiche, a cui faremo particolarmente attenzione, in modo tale da costruire un percorso verso l’avvicinamento del campionato.

Sabato 10 settembre – conclude Barbiero- poi andremo a Cisterna contro una squadra di Superlega, quindi un confronto molto importante, ma io sono convinto che dopo l’esordio di domani riusciremo a fare bene anche sabato a Cisterna”.

Appuntamento oggi alle 17,30 al Palasport di Villa d’Agri che aprirà le porte ai tanti tifosi che vorranno vedere all’opera la nuova squadra lucana di serie A2.