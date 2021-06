Vittorie e piazzamenti fra Campania e Puglia per la Team Bykers Viggiano

Domenica 27 Giugno intensa giornata di gara per i ragazzi agonisti e giovanissimi della Team Bykers Viggiano impegnati su più fronti in Campania e Puglia.

Per gli agonisti impegno nella 4 XCO dei Monti Dauni in quel di Bovino (FG) inserito nel circuito Challenge XCO Puglia svolto su un percorso panoramico e tecnico di circa 5km con 140mt di dislivello a giro con partenza dal corso principale del paese, passaggio nel borgo antico e nel castello ed uscita da paese verso Montecastro sui sentieri dei Guevara.

Nella categoria Esordienti 1 anno terzo posto per Vigliarolo Lorenzo con Mangino Domenico fuori per foratura

Negli allievi 2 anno terzo posto per Mileo Gabriel.

Per gli agonisti dopo un periodo di gare intenso si prospetta una piccola pausa con la ripresa delle gare a fine Luglio.

Domenica di soddisfazioni con i giovanissimi bykers impegnati in Campania nel Trofeo dei Tre Rifuggi svolto presso località Campo Farina sul Monte Panormo nel comune di Ottati (SA) a circa 1300 metri sul livello del mare.

I portacolori della Team Bykers Viggiano dopo la convincente prova di Cerignola si sono dimostrati competitivi e tecnici nei confronti dei coetanei campani e calabresi presenti alla manifestazione con 78 ragazzi iscritti e classificati.

Ad iniziare le gare ci hanno pensato i giovanissimi bambini di 6 anni della categoria PG che hanno dato vita ad un emozionante giro che li ha visti battagliarsi e classificarsi dal secondo al quarto posto: Perri Matteo, Alberti Angelo e Cuozzo Mariapina.

Successivamente su tre percorsi diversi in base alle categorie di appartenenza si sono sfidati i giovanissimi che non si sono risparmiati ed hanno divertito ed entusiasmato il pubblico presente:

Nella G2 Maschile (8 anni) podio con il terzo posto per Perri Stefano, sfortunato per un salto di catena quando si trovava in prima posizione, ed, una caduta nell’ultimo dei tre giri previsti.

Nella G3 Femminile (9 anni) primo posto assoluto per Alberti Mariazzurra e decimo posto nella G3 Maschile per Cuozzo Alberto frenato da problemi meccanici.

Nella G4 Maschile (10 anni) primo posto di Carlomagno Nicolò e secondo posto per il compagno di squadra Rizzo Emanuele Ruben.

Nella G6 Femminile (12 anni) successo per Lauria Alessandra del Team Bykers Viggiano, al rientro dopo il lungo periodo di stop forzato e quinto posto per Iacovino Alessandro che rallentato dai doppiaggi ha sfiorato il terzo posto.

Nella classifica a squadre la Team Bykers Viggiano è giunta quarta.

Alla fine della manifestazione premiazioni per tutti i partecipanti con soddisfazione di tutti i bambini, accompagnatori, tecnici e genitori presenti.