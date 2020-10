Via libera in Regione al programma triennale 2020/2022 per lo sviluppo dello sport

“Tramite la IV Commissione consiliare, abbiamo dato il via libera al programma triennale 2020/2022 per lo sviluppo dello sport, dando parere favorevole alla delibera di Giunta regionale numero 586. Il provvedimento prevede una dotazione finanziaria complessiva per la prima annualità del Programma 2020/2022 pari a 669.769,00 euro”.

A sottolinearlo il presidente dell’organismo, il consigliere Massimo Zullino che entrando nello specifico evidenzia i diversi interventi e gli stanziamenti previsti: “Per gli interventi di sostegno per attività fisico-motorie e ludico-sportive proposti da istituzioni scolastiche statali sono previsti 22.500,00 euro, mentre per quelle paritarie la cifra è di 12.500,00; le misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei buoni sport prioritariamente ai minori, agli anziani e alle persone diversamente abili delle famiglie in condizioni di svantaggio socio-economico prevedono un importo di 182.600,00 euro; 23.264,00 euro è l’ammontare previsto per le misure di finanziamento alle Federazioni sportive (Fsn), agli Enti di promozione sportiva (Eps) e alle discipline associate (Dsa), riconosciute dal Coni e dal Cip al fine di consolidare la loro permanenza sul territorio regionale”.

“Quarantamila euro – precisa Zullino – è la somma destinata alle misure di sostegno al merito sportivo agli atleti dello sport dilettantistico che si affermano ai massimi livelli nazionali e internazionali e 10 mila euro quella destinata alle associazioni o società. Per i campionati nazionali federali e le manifestazioni federali di interesse nazionale e internazionale prevista la somma di 353.905,00 euro a favore delle associazioni o società sportive lucane non iscritte a leghe professionistiche e Federazioni regionali del Coni. Venticinquemila euro è, invece, la somma destinata per le misure di sostegno alla promozione della pratica sportiva per le persone disabili (art.19 della L.R. 26/04)”.