Una super Orsa Viggiano abbatte il Futura Matera con un bellissimo 6-1 e con un Miri letteralmente scatenato che firma il suo personale poker di gol. Il primo tempo è ben interpretato dai ragazzi di Rispoli che pressano alto in maniera perfetta dosando le forze e sfruttando le varie occasioni costruite nonostante il quinto uomo, nel finale di frazione, dei materani. Tutto ciò permette ai padroni di casa di andare al riposo sul 4-0. Nella ripresa gli ospiti utilizzano, ancora, per gran parte del tempo il portiere in movimento riuscendo a trovare il gol del momentaneo 4-1 con Da Costa. Riprende a macinare gioco l’Orsa Viggiano che chiude definitivamente i conti con Fernando e Miri. Una vittoria preziosissima sia in chiave salvezza che in quella play off.

Nel post gara queste le dichiarazioni del tecnico Cesare Rispoli: “Le pecche ci sono e ci saranno sempre: durante la settimana dev’essere limato sempre qualcosa. Il successo di sabato è la vittoria di tutti: del Presidente Siviglia, dei ragazzi e del Team Manager Todaro. I ragazzi si sono impegnati tantissimo interpretando al meglio la difesa sia alta che bassa. Ho visto una squadra cattiva e vogliosa. Onore ai miei calciatori e alla società. Ci tengo a sottolineare che ho giocato con un solo pivot vista la squalifica di Fabio Siviglia di cui ho sentito la mancanza”.





IL FUTURA MATERA: “Si tratta di una formazione forte con dei singoli molto bravi. Fino a qualche giornata fa erano, addirittura, terzi. Tecnicamente sono molto validi e tatticamente ben messi in campo. E’ una vittoria che ci fa ben sperare per il futuro”.

LA CLASSIFICA: “Amo guardarmi sempre alle spalle anche perché il Potenza ha vinto con il Domitia. Servono almeno altri tre punti per chiudere il discorso salvezza. Poi si pensa… Dobbiamo continuare a giocare con grande consapevolezza ed umiltà. Sabato avevo solo due cambi visto che non potevo schierare De Fina, Bussunda, Fabio Sivigla e Lo Giudice. Grande prestazione del portiere Vangieri: all’esordio non era facile”.

TABELLINO

ORSA VIGGIANO-FUTURA MATERA 6-1 Reti: Miri (4), Fernando e Dedè per l’Orsa Viggiano; Da Costa per il Futura Matera

ORSA VIGGIANO: Dedè, Albano, Jimenez, Lo Giudice, Giordano (K), Piliero, La Bella, Vangieri, Brancale, Fernando, Miri, Rispoli. All. Rispoli

FUTURA MATERA: Capozzi, Maciel, Rondinone, Ferrucci A, Ferrucci M., Contini (K), Sandoval, Di Pietro, Fabiano, Ramos Rita, Grandinetti, Da Costa. All. Mascolo

Ammoniti: Piliero per l’Orsa Viggiano; Ramos Rita, Fabiano e Contini per il Futura Matera Espulsi: ne

Spettatori: Circa 200

