Team Bykers Viggiano si aggiudica Challenge XCO Puglia

Nell’ultima prova del Challenge XCO Puglia svoltasi in località Bosco Solinio presso Cassano delle Murge (BA) domenica tre ottobre la Team Bykers Viggiano ottiene brillanti risultati sia individualmente che a livello di squadra raggiungendo nella classifica finale delle società un ottimo quarto posto.

Nelle categorie Esordienti primo anno ed Allievi secondo anno successo finale nella classifica generale per Mangino Domenico e Mileo Gabriel che al termine delle diciasette prove in programma hanno ottenuto il primo posto assoluto battendo i coetanei pugliesi ed ottenendo nell’ultima prova il secondo posto.

Nell’ultima prova del Challenge da segnalare il buon quarto posto per Vigliarolo Lorenzo, categoria esordienti primo anno, e, il terzo e quarto posto rispettivamente per Adinolfi Simone e Palese Raffaele nella categoria Open.

Con questa gara si chiude la stagione Mtb dando appuntamento ai prossimi impegni del Team Bykers Viggiano con l’apertura imminente della stagione di ciclocross.

La società viggianese nata nel 2010 testerà la propria esperienza e capacità nell’organizzazione di una gara nazionale di ciclocross, il nono trofeo Ciclocross Città di Viggiano che si disputerà in data sette Novembre presso il campo gara del Kiris Hotel alle pendici del Monte di Viggiano, tale gara è inserita nel circuito Mediterraneo Cross da anni punto di riferimento del ciclocross del Sud Italia e rappresenterà per il Team Bykers Viggiano un probante e stimolante test in vista dei prossimi obiettivi e progetti futuri.

L’immediata disponibilità della struttura federale Nazionale della Federciclismo ad approvare la gara ha trovato la piena soddisfazione della Team Bykers Viggiano, del Comune di Viggiano e dei propri sponsor che con impegno, dedizione e sacrificio portano avanti con entusiasmo il progetto della valorizzazione e conoscenza del territorio e crescita dei giovani atleti.