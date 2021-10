Team Bykers Viggiano campione regionale società giovanissimi di ciclismo

Domenica 24 ottobre a Palazzo San Gervasio si è disputata l’ottava ed ultima tappa del campionato regionale società giovanissimi di ciclismo.

La Team Bykers Viggiano dopo le prime sette tappe disputate ad Oppido (2), Terranova del Pollino, Maschito, Viggiano, Moliterno e Bernalda si presentava con i favori del pronostico per la conquista del campionato regionale per società e le attese non sono state tradite visti gli eccellenti risultati raggiunti dal sodalizio viggianese anche durante l’ultima tappa, il Secondo Trofeo Federiciano XC ben organizzata dall’Asd Lucania Bike e con l’inaugurazione della Scuola di Ciclismo I Pirati della Lucania Bike alla presenza del vice presidente nazionale della Federciclismo, Carmine Acquasanta ed i maggiori esponenti della Federciclismo Basilicata.

La Team Bykers Viggiano al suo undicesimo anno di attività conquista per la seconda volta l’ambito trofeo regionale raccolte nelle parole del presidente della società viggianese, Giuseppe Dianò, che ha voluto ringraziare prima di tutto i giovanissimi atleti che hanno reso possibile la conquista del secondo titolo regionale senza dimenticare coloro che non hanno potuto partecipare all’ultima gara, il tecnico dei giovanissimi Francesco De Rosa, i genitori e accompagnatori nonché gli altri componenti societari e gli sponsor grazie ai quali si rende possibile l’attività sia giovanile che agonistica senza dimenticare il patrocinio del comune di Viggiano da sempre vicino alle vicende dell’associazione.

La gara di Palazzo San Gervasio ha messo in luce l’ottimo stato di forma raggiunto dai giovanissimi atleti che si sono contraddistinti per la conquista di tre primi posti e tre podi uniti alla quinta posizione raggiunta sia da Cuozzo Alberto nella G3 che da Iacovino Alessandro nella G6.

I primi posti sono stati ottenuti da Perri Stefano (G2), Alberti Mariazzurra (G3) e Carlomagno Nicolò (G4) ed i podi con il secondo posto per Toscano Nathaniel (G3) e Lauria Alessandra (G6) ed il terzo posto conquistato da Giampietro Michele (G4), questi brillanti risultati hanno fatto classificare la società viggianese al secondo posto quale classifica di giornata alle spalle dell’Andria Bike davanti al Ciclo Team Laerte di Laterza (TA) che conferma come la squadra viggianese sia una delle più competitive a livello di Sud Italia.

A seguire le avvincenti gare dei giovanissimi nota di merito per i promozionali Cuozzo Mariapina, Alberti Angelo e Perri Matteo e la presenza tra gli altri di Vito, un ragazzo autistico dell’Asd Talent Bike che ha dimostrato che con la volontà e il sacrificio si possono raggiungere tutti gli obiettivi.

Il merito della vittoria va equamente condivisa con gli altri atleti che non hanno potuto prendere parte alla gara, ossia partendo dai più piccoli, Rizzo Giona Sebastian (PG), Dimase Mikhail Giacomo (G3),Rizzo Emanuele Ruben (G4), Racioppi Matteo Maria (G6) che hanno contribuito nel corso della stagione e facendo il tifo da casa per i loro giovanissimi compagni.

Giornata di gara anche per gli agonisti nella terza tappa del Giro d’Italia Ciclocross disputata nelle Marche a Corridonia (MC) con gare dall’altissimo contenuto tecnico e dove gli atleti della Team Bykers Viggiano, Carlomagno Antonio Giovanni, Lauria Carmine e Laguardia Luca hanno acquisito forma ed esperienza in vista dei prossimi impegni ciclistici.

La Team Bykers Viggiano con tutto il suo staff societario vi dà appuntamento ai prossimi impegni ed alla gara che si svolgerà il 07 Novembre presso il campo gara al Kiris Hotel.