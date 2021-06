Team Bykers Viggiano alla ribalta nella gara di Oppido Lucano

Dopo l’ultima gara giovanile disputata in Basilicata a Matera il 3 Novembre 2019, il giorno 12 Giugno 2021 è ripresa l’attività di ciclismo giovanile nella nostra regione con la gara di apertura del Campionato regionale di società disputata presso il Velodromo di Oppido Lucano, uno dei quattro presenti al Sud.

L’incertezza delle condizioni meteorologiche avverse fino al giorno prima e nella mattinata avevano fatto temere un ulteriore rinvio della ripartenza dei giovanissimi ciclisti scalpitanti ed emozionati come se dovessero fare la loro prima gara ed invece un cielo sereno attendeva i ragazzini a questo primo appuntamento stagionale.

Sugli spalti accompagnatori e genitori visibilmente felici e commossi facevano sentire il loro calore attraverso incitamenti e incoraggiamenti per tutti.

La gara organizzata dalla S.C. Dilettantistica LIOI ha visto coinvolti circa quaranta ragazzi iscritti fra le varie categorie dai G2 ai G6, nonché la presenza dei PG, 11 ragazzi/e di 6 anni divisi tra 7 società di cui una pugliese.

I ragazzi si sono confrontati e battagliati nella gimkana con passaggi tra birilli, strettoie , sottopasso e prova di presa borraccia con due prove. Alla fine per i ragazzi delle categorie G4 e G6 è stata effettuata una prova a cronometro non valida ai fini della classifica sulla distanza dei 125 metri.

Risultati eccellenti per i nostri portacolori della Team Bykers Viggiano con tre primi posto ed un secondo posto a testimoniare la bontà del lavoro svolto ottimamente da tutto lo staff tecnico e societario.

Nello specifico i primi posto per la Team Bykers Viggiano sono stati ottenuti da:

Cuozzo Alberto nella categoria G3 affiancata da Alberti Mariazzurra prima nella stessa categoria femminile

Carlomagno Nicolò primo nella categoria G4 e secondo posto per pochi decimi per Iacovino Alessandro nella categoria G6

Ottime prove anche per i due giovanissimi Minibiker PG (6 anni) Alberti Angelo e Cuozzo Maria Pina che si sono cimentati nella stessa prova a carattere promozionale.

Alla fine della manifestazione con premiazioni di tutti i PG e dei primi tre classificati negli occhi dei ragazzi si osservava la felicità e la gioia per aver riassaporato dopo tanti mesi la sana competizione e per tanti altri la gioia della loro prima gara.

Le prossime gare in programma salvo variazioni dovrebbero svolgersi nell’ambito della Federciclismo Basilicata in quel di Terranova di Pollino, Oppido Lucano, Viggiano, Palazzo San Gervasio e Bernalda.

Intanto prosegue l’attività degli agonisti con la gara del 13 Giugno in quel di Gragnano (NA) con la disputa della IV Granfondo Del Parco Regionale dei Monti Lattari dove si ottiene nella categoria Elite un secondo posto con Masino Gino del Team Bykers Viggiano.