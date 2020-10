Stop a calcetto e feste private. Col nuovo Dpcm arriva la stretta sugli sport di contatto amatoriali

Stop alle feste private, anche in casa, e sospensione degli sport amatoriali di contatto, come il calcetto. Sono due delle ipotesi emerse nella riunione dei capi delegazione nella serata di ieri e che, a quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbero entrare nel nuovo Dpcm.

La stretta riguarderà dunque la movida – locali chiusi a mezzanotte, divieto di vendere alcolici dopo le 22 e di sostare nelle piazze e nelle strade dopo le 21 – ma non solo: dovrebbe essere inoltre proibito il calcetto così come qualsiasi altro sport di contatto, se svolto a livello amatoriale. Le regole nel nuovo decreto sono in arrivo forse già da domani, lunedì 12 ottobre.

FONTE: TUTTOMERCATOWEB