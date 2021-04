Continua a mettersi in evidenza il 2004 lucano, di Sarconi, Raffaele Cantisani, in forza al Crotone, che nel secondo successo su due, dopo il restart dei campionati Under 17 di serie A e B, della compagine calabrese, per 2-1 contro il Cosenza, ha siglato una splendida doppietta, confermando il suo devastante fiuto del gol.

