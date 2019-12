Serie B calcio a 5: nuovo acquisto per l’Orsa Viggiano

Il Presidente Domenico Siviglia fa poker: di fatto dopo i colpi Bussunda, Fernando e Lo Giudice la società dell’Orsa Viggiano nella figura dell’appassionato numero uno, comunica l’acquisto dell’universale, classe 1990, Donato Piliero proveniente dalla capolista Bernalda Futsal. Un ritorno in neroverde per l’atleta che vi aveva vestito questi colori già nella stagione 2014-15 in serie C1 per poi passare al Salandra sempre nella medesima categoria. Nella carriera di Piliero ci sono due importanti campionati di serie B con il Grassano e uno, nel 2018-19, con il Real Team Matera.

Ecco la prima dichiarazione del nuovo calciatore dell’Orsa Viggiano: “Per me è, davvero, un piacere tornare a casa. Il Presidente Domenico Siviglia mi ha sempre trattato come un figlio”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA