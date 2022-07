Serie A2 maschile di volley: ecco il calendario della Cave del Sole Lagonegro

I biancorossi esordiranno in casa il 9 ottobre contro la formazione di Vibo Valentia che torna in A2 dopo la retrocessione della scorsa stagione. Il calendario della formazione di Mister Barbiero prosegue poi con altre 4 giornate ad ottobre : 2 in casa (Cantù e Castellana Grotte) e altre due fuori casa (Reggio Emilia e Cuneo).

A novembre ci saranno 4 giornate : la trasferta il 6 a Grottazzolina, due casalinghe contro Ravenna e Brescia e l’altra trasferta il 27 a Motta di Livenza.

Per dicembre invece 5 giornate con la prima a Bergamo, la data infrasettimanale del 8 dicembre che per la Cave del Sole sarà in casa contro Santa Croce, 11 a Porto Viro mentre il girone di andata si chiude il 18 dicembre con la casalinga contro Prata di Pordenone.

L’inizio del girone di ritorno è fissato per il 26 dicembre a Vibo per poi riprendere direttamente il 10 gennaio del nuovo anno. La Regular Season chiude il 2 Aprile 23.

La formula

Le gare si disputeranno mediante girone all’italiana con partite di andata e di ritorno, in totale 13 di andata e 13 nel ritorno. Le migliori otto classificate al termine della stagione regolare sono qualificate ai Play-Off Promozione. L’ultima classificata retrocede direttamente in Serie A3 Credem Banca, mentre è previsto un Play-Out se i punti di distanza tra la dodicesima e la tredicesima classificata sono meno di tre, e la dodicesima parte dal punteggio di serie di 1-0. Una squadra sarà promossa in Superlega .

La Coppa Italia e la Del Monte Supercoppa di Serie A2

Durante la pausa natalizia ci sarà la fase dei quarti della Coppa Italia in programma il 29 dicembre dove le prime 8 classificate del girone di andata si contenderanno la semifinale, in programma poi 18 gennaio mentre la finale il 4-5 febbraio 2023.

La finale di Della Del Monte Supercoppa di A2 è prevista il 10 aprile 2023, ovvero il lunedì di pasquetta e che prevede una sfida una tra la vincente ella Del Monte coppa Italia e la vincitrice della Regular Season

Calendario Serie A2 Legavolley

Andata

1 giornata 9 ottobre

Lagonegro Vs Vibo Valentia

2 giornata 16 ottobre

Reggio Emilia Vs Lagonegro

3 giornata 19 ottobre mercoledì

Lagonegro vs Castellana Grotte

4 giornata 23 ottobre

Cuneo vs Lagonegro

5 giornata 30 ottobre

Lagonegro vs Cantù

6 giornata 6 novembre

Grottazzolina vs Lagonegro

7 giornata13 novembre

Lagonegro vs Ravenna

8 giornata 20 novembre

Lagonegro vs Brescia

9 giornata 27 novembre

Motta di Livenza vs Lagonegro

10 giornata 4 dicembre

Bergamo vs Lagonegro

11 giornata 8 dicembre

Lagonegro vs Santa Croce

12 giornata 11 dicembre

Porto Viro vs Lagonegro

13 giornata18 dicembre

Lagonegro vs Prata di Pordenone

Ritorno

1 giornata 26 dicembre

Vibo Valentia vs Lagonegro

2 giornata 8 gennaio

Lagonegro vs Reggio Emilia

3 giornata 15 gennaio

Castellana Grotte vs Lagonegro

4 giornata 22 gennaio

Lagonegro vs Cuneo

5 giornata 29 gennaio

Lagonegro vs Cantù

6 giornata 12 febbraio

Lagonegro vs Grottazzolina

7 giornata19 febbraio

Ravenna vs Lagonegro

8 giornata 26 febbraio

Brescia vs Lagonegro

9 giornata 5 marzo

Lagonegro vs Motta di Livenza

10 giornata 12 marzo

Lagonegro vs Bergamo

11 giornata 19 marzo

Santa Croce vs Lagonegro

12 giornata 26 marzo

Lagonegro vs Porto Viro

13 giornata 2 aprile

Prata di Pordenone vs Lagonegro

Roster Cave del Sole Lagonegro

1 Andrea Orlando Boscardini centrale

2 Manuel Biasotto centrale

3 Marzo Izzo palleggiatore

4 Omar El Moudden libero

5 Francois Lecat schiacciatore

6 Rocco Panciocco schiacciatore

7 Mohamed Azaz Al Saidy libero

8 Morgan Biasotto opposto

9 Roberto Mastrangelo palleggiatore

10 Paolo Bonola centrale

11 Wagner Pereira Da Silva opposto

12 Andrea Di Carlo libero

15 Stefano Armenante schiacciatore

All. Mario Barbiero , 2 All. Dino Viggiano, scoutman Simone di Lorenzo