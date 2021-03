Serie A2 calcio a5: l’Orsa Viggiano domani sfida il Bovalino al Palavejanum

Il prossimo ostacolo che dovrà affrontare l’Orsa Viggiano é il Bovalino, avversario rinforzato e in gran forma. A presentare il match é il tecnico neroverde Cesare Rispoli: “Nel complesso stiamo bene e ci siamo allenati ottimamente. Formazione? Siamo al completo”.

LA GARA: “Dovremo giocare con il coltello tra i denti, con concentrazione, cattiveria agonistica e attenzione dall’inizio”.

IL BOVALINO: “Viene da quattro vittorie di fila e può puntare ai play off. È una formazione in salute che si è rinforzata con alcuni calciatori di categoria come Siviero che ha militato anche in serie A, Caruso ex Acqua e Sapone e un forte e possente pivot”

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA