Prova Challenge XCO Puglia: terzo posto nella gara Open Maschile per Gino Masino del Team Bykers Viggiano

Proficuo ritorno alle gare per gli specialisti lucani del cross country, impegnati domenica scorsa a Corato nel XCO Tenuta Pedale – 5a Prova Challenge XCO Puglia. Gli atleti del Team Bykers Viggiano, del Ciclo Team Valnoce, della Loco Bikers e della Motostaffette Potenza si sono fatti onore con podi, piazzamenti da Top 5 e prestazioni di valore.

Nella categoria regina, quella Open maschile, applausi sia per gli élite Gino Masino (Viggiano) sia per Antonio Lavieri (Loco Bikers), rispettivamente terzo e quarto, divisi all’arrivo da appena tre secondi. Sedicesima posizione invece per l’under 23 Domenico Babino. Il migliore degli Open è stato Davide Giorgini de Il Biciclo Racing, mentre il migliore in assoluto è stato l’amatore Roberto Semeraro dell’Eracle Mtb, categoria Elite Master Sport. Alla ripresa agonistica dopo il break pasquale, hanno risposto “presente” anche le U23 lucane, con Ilenia Fulgido (Ciclo Team Valnoce) prima classificata davanti a Chiara Mazziotta (Viggiano).

Buone notizie per la Basilicata delle due ruote anche dalla seconda partenza, che ha visto impegnate le categorie giovanili Allievi ed Esordienti, uomini e donne. Gabriel Mileo del Team Bykers Viggiano si è classificato sesto nell’equilibrata contesa degli Allievi secondo anno, ad appena 49″ dal vincitore e a 25″ dal podio. Quinto posto per Luca Laguardia (Motostaffette Potenza) tra gli Allievi primo anno. Domenico Mangino (Viggiano) ha sfiorato il successo nella categoria Esordienti 1° anno, giungendo a soli 6 secondi dal vincitore Raffaele Cascione dell’Andria Bike. Insomma, il ragazzo cresce piuttosto bene. Ottava e nona piazza per i suoi compagni di squadra Antonio G. Carlomagno e Lorenzo Vigliarolo. Undicesimo Mohamed Tounsi della Re-Cycling Bernalda.

Nelle categorie amatoriali, buon decimo posto per Samuele Colonna (Loco Bikers) tra gli Elite Master Sport.

Antonino Palumbo