Prezioso punto in casa per l’Orsa Viggiano contro il Bovalino

L’Orsa Viggiano torna a fare punti visto il buon pari con il rinforzato Bovalino. Il primo tempo è molto intenso e interessante con i neroverdi che lo chiudono sull’1-0 grazie ad un gol di Contini: Fernando effettua un uno contro uno sulla fascia, mette il pallone sul secondo palo dove c’è l’accorrente Contini che realizza. Nella ripresa, causa due distrazioni dei lucani, gli ospiti prima pareggiano e poi passano in vantaggio grazie ad una doppietta di Siviero. La compagine del Presidente Domenico Siviglia non ci sta e con il quinto di movimento trova il prezioso 2-2 con Luizinho sfiorando anche la terza marcatura. Ora testa al recupero di martedì, in casa, con il Bernalda.

Nel post gara queste le dichiarazioni del tecnico Cesare Rispoli:

TABELLINO

ORSA VIGGIANO-BOVALINO (1-0) 2-2 Reti: 6:32 (1T) Contini (O.V.), 3:00 e 14:17 (2T) Siviero (B), 15:40 (2T) Luizinho (O.V.)

ORSA VIGGIANO: Boschiggia, Brancale, Antonucci, Tutilo, Luizinho, Sanchez, Contini, Ambrosio, Grossi, Siviglia G. (K), Siviglia F., Petragallo. All. Rispoli

BOVALINO: Errante, Dias, Siviero, Federico (K), Tchaptchet, Caruso, Scordino, Cali, Martino, Gelonese, Lemma, Rocca. All. Venanzi

Ammoniti: Contini (O.V.), Boschiggia (O.V.) Espulsi: ne

Spettatori: Gara a porte chiuse nel rispetto delle regole anti-Covid

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA