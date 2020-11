Premiazione concorso video “La vita quotidiana nel cuore della Basilicata”

Si terrà sabato 28 novembre, alle ore 18.00 in diretta online sul sito cuorebasilicata.it la cerimonia di premiazione della prima edizione del Concorso Video a premi “La vita quotidiana nel cuore della Basilicata” organizzato da CuoreBasilicata, concorso aperto a tutti i cittadini maggiorenni residenti nei comuni di Calvello, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano.

L’iniziativa mira a far conoscere il cuore della Basilicata attraverso lo sguardo di chi ci vive.

Le linee guida del Concorso sono state: “Raccontaci attraverso un breve video (massimo 15 secondi) l’amore per la natura, per i vecchi mestieri, per le nuove generazioni, l’amore per gli animali, per quanto di nuovo e bello donne e uomini riescono a realizzare.”

La giuria del Concorso ha commentato così dopo aver visionato le opere inviate:

«Siamo molto soddisfatti per la risposta positiva al Concorso Video “La vita quotidiana nel cuore della Basilicata”, un premio che si può facilmente definire “degli autori” perché grazie alla qualità e alla professionalità dei lavori proposti il territorio avrà un nuovo strumento per farsi conoscere ed apprezzare.»

Alla cerimonia di premiazione, presentata da Jacopo Fo, saranno proiettati i tre video vincitori del premio, a cui andranno rispettivamente: PRIMO PREMIO 500 euro / SECONDO 300 euro / TERZO 100 euro. Con l’occasione verranno inoltre anche proiettati i video in gara al concorso a cui la giuria ha deciso di conferire le menzioni speciali.

