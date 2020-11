Corso Gratuito Online “capisci l’internet?” dal 16 al 19 novembre

La presenza sul web è diventata oggi una prerogativa fondamentale per il successo di qualsiasi iniziativa commerciale, imprenditoriale ma anche sociale e di solidarietà.

Ognuno di noi quando deve cercare un prodotto, un’informazione, una recensione, prende in mano il cellulare o si siede davanti al computer e inizia una ricerca in internet. Essere presenti in questo mondo virtuale è quindi importantissimo.

Questo corso di alfabetizzazione web nasce proprio per rispondere a questa necessità e dare a tutti gli iscritti alcuni fondamenti base del web e una prima vetrina, gratuita, dove poter iniziare a farsi conoscere.

A chi è rivolto

Alle piccole e medie imprese artigiani, commercianti, liberi professionisti che non hanno nessuna forma di presenza sul web e vogliono crearla. Requisito fondamentale richiesto è avere un’attività economica che si voglia far conoscere su Internet.

Scaletta corso

– Cos’è il web

– Aprire una casella e-mail

– La grande rivoluzione dei social network

– Aprire un account personale Facebook

– Aprire una pagina Facebook per la propria attività

– Promuovere la pagina (a pagamento e non)

– Il social network delle foto: Instagram

– Brevi cenni su siti web ed e-commerce

Docenti

Claudia Faverio e Simone Canova.

Obiettivi

Nel corso verrà spiegato come aprire e gestire una nuova casella e-mail e come aprire una pagina Facebook e Instagram per la propria attività o iniziativa. Verranno inoltre fornite informazioni generali su questo mondo “parallelo” che è Internet.

I partecipanti al corso potranno indirizzare domande ai docenti via email.

Il corso si svolgerà online su www.cuorebasilicata.it e sulla pagina Facebook del progetto https://www.facebook.com/ProgettoCuoreBasilicata dal 16 al 19 novembre 2020 e si articolerà in 8 video facilmente fruibili.

2 lezioni al giorno on line ogni giorno dalle 8:30.

Al termine di ogni sessione del corso gli utenti potranno inviare le proprie domande via mail a corsoweb@cuorebasilicata.it

Per info sull’iniziativa e su altre analoghe scrivi a corsoweb@cuorebasilicata.it

La partecipazione al corso è gratuita.