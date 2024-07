Approda la Nave dei Folli, la residenza artistica di Teatro dei Calanchi

Fin dagli esordi Teatro dei Calanchi ha dato la possibilità ad attori, performer, danzatori e cantanti di mettersi alla prova nel corpo e nella mente con il paesaggio ancestrale e magnetico delle biancane lucane. La ricerca di una connessione con la terra, nella crudità della stagione estiva, e la riflessione sull’espressione gestuale, rappresentano un continuum nell’attività di ricerca e formazione della direzione artistica del Teatro. La visione del regista Daniele Onorati prevede l’attraversamento e la commistione di varie discipline e la condivisione di competenze e prospettive da parte di ogni singolo partecipante, a cui viene richiesto di contribuire attivamente alla visione armonica nelle intenzioni, ma capace di indagare gli aspetti più reconditi dell’animo umano.

La residenza creativa continua ad accogliere anno dopo anno artisti provenienti da diverse aree geografiche, confermando la sua naturale vocazione all’accoglienza ed all’apertura, richiedendo un tributo d’espressione e la messa in gioco delle capacità artistiche di ogni membro del cast, per entrare in contatto con la Verità dell’agone d’argilla.

Proprio nel periodo immediatamente precedente alla rappresentazione di ELOGIO DELLA FOLLIA, che andrà in scena ogni venerdì, sabato e domenica dal 2 al 31 agosto, gli artisti hanno avuto la possibilità di lavorare alla pratica del teatro quotidiano, dove l’esercizio della condivisone di competenze e di riflessioni sul tema erasmiano della Follia, confluiscono nel processo creativo, sostenuto dall’adattamento e dalle intenzioni registiche.

Per chi volesse seguire la narrazione intestina ed onirica fin dall’approdo di questa Nave di Folli nelle viscere della terra, potrà seguirla giornalmente tramite il Diario di bordo, un racconto dall’interno delle fasi di abbandono al mondo della razionalità, per immergersi senza riserve nella rappresentazione distorta e beffarda di tutto quello che la Follia compie sulla fragile natura umana, rendendola, forse, più salda ai colpi della sorte.

L’impatto del cast con la particolare bellezza ed unicità del Teatro, che affascina e sgomenta al contempo, è stata molto forte: all’inizio timorosi e curiosi, hanno saputo ricercare nello spaccato di creta il volto della dea del teatro Melpomene e forse il loro stesso riflesso più antico e celato, il proprio spirito più animalesco ed istintuale.

Ebbene, sotto il segno e le buone stelle delle divinità protettrici del teatro, si verrà a patti con un’esperienza immersiva e totalizzante in cui mettere in gioco la possibilità che qualcosa all’interno si sgretoli per riscoprirsi in rapporto alla natura e ai compagni.