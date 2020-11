Corso gratuito online “Parlare con Viaggiatori e Turisti” dal 23 al 26 novembre

Parlare con viaggiatori e turisti (clienti di un bar, di un albergo, di un negozio…), parlare efficacemente con loro, saper raccontare le cose interessanti che si possono vedere, acquistare, fare nella zona aiuta i visitatori a fermarsi ed a frequentare di più sia la zona sia i locali.

Il corso aiuta a conoscere come comunicare efficacemente e anche quali indicazioni si possono dare sulle opportunità offerte dalla zona.

A chi è rivolto

A tutti quelli che hanno o vogliono avere a che fare con questo tipo di pubblico (albergatori, ristoratori, baristi, commercianti, personale di uffici informazione…).

Come si farà il corso

Poca teoria, molte esercitazioni pratiche per rendere più vivo, efficace e coinvolgente il corso.

Docenti

Jacopo Fo e Bruno Patierno.

Il corso si svolgerà online su www.cuorebasilicata.it e sulla pagina Facebook del progetto https://www.facebook.com/ProgettoCuoreBasilicata dal 23 al 26 novembre 2020 e si articolerà in più video facilmente fruibili.

2 lezioni al giorno online ogni giorno dalle 8:30.

Al termine di ogni sessione del corso gli utenti potranno inviare le proprie domande via mail a corsocomunicazione@cuorebasilicata.it.

Per info sull’iniziativa e su altre analoghe scrivi a corsocomunicazione@cuorebasilicata.it .

La partecipazione al corso è gratuita.