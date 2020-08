Orsa Viggiano: parla il Direttore Sportivo Gaetano Todaro

Un grande risultato e un sogno realizzato quello della serie A2 per l’Orsa Viggiano e per l’appassionato Presidente Domenico Siviglia che assieme alla grande esperienza e scaltrezza sul mercato del ds Gaetano Todaro ha costruito una grande squadra per provare a far gioire tutta la Val D’agri. A commentare ogni situazione è proprio il dirigente neroverde…: “Il ripescaggio? E’ una bella cosa, un sogno che si avvera – attacca Todaro. Davvero una grande notizia”.

MERCATO E OBIETTIVI: “Con la società abbiamo cercato di costruire un roster che possa mantenere la categoria: se arriverà qualcosa in più sarà tutto guadagnato. Siamo riusciti a ripartire con una base solida e robusta già creata nella passata stagione. Con questo roster possiamo disputare un buon campionato”.

IL CAMPIONATO: “Il girone si prospetta di buon livello con compagini tutte ben attrezzate. Prossimamente saranno annunciati dei cambiamenti visto che l’Imolese si è ritirata: ci sarà un ripescaggio. Ad oggi il Napoli sembra la squadra più forte ma occhio al Melilli, al Bernalda e al Polistana. Poi, prevedo le solite outsider”.

MESSAGGIO: “Ringrazio il Presidente Domenico Siviglia e la sua famiglia per avermi rinnovato la fiducia e quindi per avermi permesso di allestire un buon roster e di confermare il nostro allenatore Rispoli e il preparatore dei portieri Di Biase inserendo una nuova preziosa figura che è quella del preparatore atletico/fisioterapista Di Marzio”.







La società dell’Orsa Viggiano comunica che nella giornata di venerdì 28 agosto è previsto l’arrivo dei primi tre brasiliani vale a dire Bartoli, Miri e Luzinho. Martedì 1 settembre sarà la volta di Fernando. Si comunica, inoltre, che l’inizio della preparazione è fissata per giorno 7 settembre a Sant’Arcangelo.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA

Intervista al Presidente Siviglia: