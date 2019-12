Send an email

Orsa Viggiano: Il neo arrivo Piliero, ‘Il Presidente Siviglia da’ l’anima per il suo team’





Il Presidente Domenico Siviglia è stato uno dei protagonisti assoluti della sessione invernale di mercato. Quattro colpi di caratura elevate per il numero uno dei lucani tra i quali il forte ed esperto universale, classe 1990, proveniente dalla capolista Bernalda, Donato Piliero che si presenta così: “Ho sposato questo progetto perché conosco l’ambiente e i compagni. E’ stato facile decidere la nuova destinazione”.

IL PRESIDENTE SIVIGLIA: “Conosco bene anche lui. E’ una persona che per la sua squadra da l’anima. Ha preso me e altri atleti riuscendo ad effettuare un buonissimo mercato”.

IL CAMPIONATO: “E’ molto difficile soprattutto sotto alcuni aspetti visto che si gioca in campi ostici come quelli campani. Proveremo a vincere quante più partite possibili per cercare di ottenere i play off”.

PILIERO: “Sono un calciatore molto dinamico che alterna bene la fase offensiva e quella difensiva. Mi piace mettermi a disposizione della squadra che è la cosa che viene prima di tutto”.

LA PROSSIMA: “Alla ripresa del campionato sfideremo il Domitia compagine che ho affrontato con il Bernalda. Questa formazione ha elementi sopra le righe. Si tratta di una partita difficile”.

L’ORSA VIGGIANO: “Se sono stati effettuati questi acquisti vuol dire che per la società possiamo dare tanto”.

MESSAGGIO: “Ogni squadra ha bisogno dei propri tifosi per raggiungere i propri obiettivi. Spero che, a noi, si avvicinino quanti più appassionati. Così sarebbe tutto più facile”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA