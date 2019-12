Orsa Viggiano: il commento dell’allenatore Siviglia al pareggio contro il Bernalda

A commentare il pareggio ottenuto dall’Orsa Viggiano in quel di Bernalda è il calciatore-allenatore Fabio Siviglia: “A livello psicologico questo risultato ci voleva: ci ha motivato tantissimo. Mi dispiace che adesso c’è la sosta, potevamo proseguire sulla scia positiva. Sicuramente, a livello di classifica, questo punto, cambia poco anche se è guadagnato. Devo continuare a pensare alle squadre che stanno sotto visto ceh il Salerno si è rinforzato con tre calciatori di categoria superiore così come il Potenza con un paio più il rientro di Goldoni. Siamo felicissimi e passeremo delle buone vacanze”.

IL BILANCIO: “Al giro di boa posso ritenere il cammino positivo. Per questa società è il terzo anno di serie B e le cose, anno dopo anno, vanno sempre in crescendo. C’è amarezza per non essere riusciti a fare risultato con le due materane. Stiamo andando bene nonostante non vantiamo di una tifoseria nel nostro palazzetto. Questo fattore a molte squadre fa la differenza”.

MERCATO: “Ricorreremo al mercato in questa pausa che, comunque, allo stesso tempo ci voleva visto che ci permette di recuperare un po’ tutti gli effettivi. Potremo affrontare il girone di ritorno al 100% e senza infortuni”.

GLI OBIETTIVI: “Il primo obiettivo resta quello della salvezza poi spereremo e sogneremo di raggiungere i play off. Speriamo di avere una casa nostra perché di fare i nomadi ci stiamo stancando. La squadra c’è e cambieremo modo di allenarci”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA