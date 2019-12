Orsa Viggiano, Flavio Lo Giudice si presenta alla sua nuova tifoseria

E’ uno dei colpi di mercato del Presidente Domenico Siviglia, Flavio Lo Giudice che si presenta alla sua nuova tifoseria: “Ero svincolato dal San Gerardo e ho subito sentito il tecnico Fabio Siviglia e il numero uno Domenico Siviglia. La trattativa con l’Orsa Viggiano è stata semplice perché nei confronti di queste persone nutro sia una stima sportiva che umana: con loro voglio fare bene. In Basilicata hanno una storia e fanno sport in maniera seria e con grandi valori”.

GLI OBIETTIVI: “Il Presidente Siviglia sta facendo grandi sforzi sul mercato e io sono onorato di essere approdato alla sua corte. Di conseguenza non possiamo non provare a ottenere i play off. Questo è un grande gruppo”.

L’ACCOGLIENZA: “Questa è una famiglia a tutti gli effetti. Ho trovato dei ragazzi disponibili e di grande umanità. Qui si sta bene e si lavora pensando tutti allo stesso obiettivo”.

IL DOMITIA: “Effettivamente, alla ripresa, avremo ancora qualche assenza. Affronteremo una compagine quadrata: una buona squadra. Sanno il fatto loro”.

IL CAMPIONATO: “Si tratta di un girone altalenante. Nell’ultimo turno abbiamo visto proprio l’Orsa Viggiano andare a pareggiare nella tana della corazzata Bernalda. In questo raggruppamento è sempre tutto aperto con tanti presidenti che hanno investito. Nessuno resta a guardare”.

LO GIUDICE: “Sono un laterale difensivo. Mi reputo un calciatore di movimento in fase difensiva, arcigno che non molla e corre per i compagni e per l’obiettivo”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA