Orsa Viggiano, è tempo di riprendere la marcia

E’ tempo di riprendere la marcia verso una buona posizione di classifica in casa Orsa Viggiano con i neroverdi che hanno ritrovato due preziosi ritorni: quello del Team Manager Gaetano Todaro e dell’esperto tecnico Cesare Rispoli che commenta la situazione in vista del match con la Junior Domitia: “Ho ritrovato un gruppo sano e tecnicamente valido. Purtroppo questo nel calcio a 5 non sempre basta visto che si tratta di uno sport di squadra. Ho lavorato molto per riassemblare la squadra in fase di possesso e di non possesso cercando di inculcare i meccanismi agli ultimi arrivati.

Il gruppo è solido e con il capitano Fabio Siviglia, il Presidente Domenico Siviglia e il Team Manager Gaetano Todaro è nata una grande intesa. Speriamo che i risultati arrivino subito”.

LA JUNIOR DOMITIA: “Essendo un loro conterraneo so che giocano con grande vena agonistica e cattiveria. Dovremo fare una partita usando la testa al cospetto di un avversario che milita in questo campionato da tre, quattro anni e che avrà fame di vittoria”.

LA GARA: “Dai ragazzi mi aspetto una partita di testa in cui devono cercare di tenere bene la difesa senza abbassarsi tantissimo al cospetto di un avversario che corre tanto”.

IL CAMPIONATO: “Ai nastri di partenza si sapeva che Bernalda e Taranto avrebbero fatto bene. Poi, c’è il Limatola che ha una rosa importante. Noi, potevamo avere qualche punto in più. In vista del girone di ritorno tutte si sono rinforzate: ci sarà da sudare”.

