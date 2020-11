Orsa Viggiano dopo la vittoria a Taranto: il punto di Alessio Petralla

Da una sua grande azione sulla fascia è nato il terzo gol realizzato dall’Orsa Viggiano al Taranto: stiamo parlando del forte laterale neroverde Nicolas Petragallo che commenta così il successo in casa degli ionici: “Quella di sabato, da parte nostra, è stata una gran bella prestazione: ognuno di noi si è sacrificato per il compagno e siamo riusciti a conquistare un risultato importante che poi era l’obiettivo iniziale”.

SUCCESSO IMPORTANTE: “A livello mentale è una vittoria importante che conferma il buon lavoro che svolgiamo durante la settimana. Con buone prestazioni avevamo già dimostrato di potercela giocare con tutti e questi tre punti aumentano la nostra consapevolezza visto che è stata una vittoria conquistata su un campo difficile. Ci attende comunque una settimana dura in cui seguire gli ordini del tecnico Rispoli per preparare al meglio la prossima sfida interna”.

BILANCIO: “L’inizio è stato incoraggiante anche a livello personale: sto giocando abbastanza bene grazie al grande aiuto del tecnico Rispoli e dei compagni. Siamo un gruppo unito. La nostra classifica non è definitiva perché abbiamo la sfida interna con il Cosenza da recuperare: non vediamo l’ora di tornare in campo…”.

IL MESSINA: “In casa non siamo ancora riusciti a vincere ottenendo un bel pareggio con il Polistena. Con il Messina daremo il massimo perché vogliamo conquistare altri tre punti facendolo sul nostro campo”.

IL CAMPIONATO: “Per me, in questa categoria, è il primo anno. Si sta confermando un campionato duro in cui tutte le gare sono tirate ed equilibrate. Ogni sabato c’è da lottare”.

