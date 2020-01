Orsa Viggiano: Dedè dal Brasile, “il mio ritorno in Italia è vicino”

In attesa di riprendere le ostilità, in casa Orsa Viggiano, arrivano buone notizie da parte del forte brasiliano Dedè Scardua che direttamente dal Brasile rassicura tutti sulla sua condizione e sul suo ritorno in terra lucana: “Ho passato questo mese di pausa in Brasile: mi ha aiutato tanto a recuperare bene fisicamente e mentalmente. Ho fatto una fisioterapia intensa, di mattina, pomeriggio e di sera curandomi nel dettaglio per poter rientrare a dare una mano ai compagni quanto prima”.

IL RIENTRO: “Parlo con il Presidente Siviglia tutti giorni: il mio rientro è previsto entro la settimana prossima. Sono molto ansioso di tornare dai miei compagni e ricalcare il campo”.

IL CAMPIONATO: “E’ ancora aperto con Taranto e Bernalda che sono li sopra. Tutte le squadre ci sono rinforzate per questo girone di ritorno e quindi, ci saranno belle partite da vedere e soprattutto da giocare. Spero di ritrovare al meglio i miei compagni di squadra e di ricompensare la società, con i risultati, degli sforzi fatti”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA