Nuoto: Hydrosport regina di “Basilicata Master”

Si è svolto ieri, Domenica 12 Marzo, a Potenza il campionato master di nuoto che ha visto il trionfo assoluto del team Hydrosport.

Esprime soddisfazione il responsabile del gruppo master della Hydrosport, Giuseppe Lavieri:

“ Questo è un risultato molto importante per l’intero movimento sportivo, la nostra crescita continua ad un ritmo impressionante. Siamo campioni regionali per il secondo anno consecutivo!

Questi trionfi sono il risultato di anni di duro lavoro e di sacrifici quotidiani.

Voglio ringraziare gli atleti e tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo.”

Il Team Hydrosport si è laureato campione regionale con il grande risultato di 488 punti infliggendo un ampio distacco a tutte le inseguitrici.

All’interno di un contesto generale caratterizzato da grandi successi, è opportuno segnalare le grandi prestazioni di Sergio Lotito sui 100 rana e 50 stile, di Raffaele La Regina e Patrizio Caiazza sui 1500m, Elisa Carbone 100m dorso, Gianni Cruciani 200 rana e Massimo Tartaglia 50 rana.

Un anno davvero magico per la Hydrosport, in tutte le categorie e per gli atleti di tutte le età.