L’Orsa Viggiano espugna il campo del Sipremix Limatola

Una super Orsa Viggiano grazie ad una prestazione volenterosa e a un’ottima gara espugna il campo della terza forza del campionato Sipremix Limatola. Il primo tempo termina 2-1 in favore dei padroni di casa che riescono ad andare due volte in vantaggio. Nella ripresa pareggiano i lucani che poi, anche grazie ad una straordinaria partita di De Fina autore di una bella doppietta (gli altri due gol sono stati messi a segno da Piliero e da Miri), che s’infortunerà, riescono a trionfare su un campo fino a sabato mattina inviolato. Da lunedì testa alla sfida casalinga con il Futura Matera.

Ad analizzare nel dettaglio la prestazione e la partita è il tecnico dell’Orsa Viggiano, Cesare Rispoli: “Cosa è cambiato rispetto al passato? I ragazzi hanno preso consapevolezza dei propri mezzi. Si è creato un bel gruppo e ci si allena bene giocando un ottimo futsal. Tutto ciò mi fa piacere e sono felicissimo per aver vinto su un campo che era inviolato”.

LA GARA: “Sono stati i campani a portarsi in vantaggio, poi il nostro pareggio e il loro raddoppio sul quale mi sono arrabbiato per il modo in cui abbiamo preso gol. Durante l’intervallo ho scosso i ragazzi che hanno trovato il pareggio e poi, addirittura, la vittoria per 3-4. In questo gruppo voglio a tutti un gran bene ma ci tengo a citare la prestazione di De Fina che ci ha dato una grossissima mano, ha realizzato una doppietta e purtroppo, appena rientrato, si è rifatto male. Merita un plauso e speriamo di recuperarlo subito”.

LA CLASSIFICA: “Non la guardo: preferisco pensare gara dopo gara. Alla fine faremo i conti. Sicuramente, dovremo fare qualche altro punto per sigillare la salvezza: siamo a una sola lunghezza dalla zona play off e a dieci di vantaggio da quella play out”.

LA SIPREMIX LIMATOLA: “Ho visto un buonissimo avversario che è stato capace di battere il Bernalda. In rosa vantano giocatori esperti. Ci tengo a sottolineare l’ottima società del club campano che fa calcio a 5 in modo nobile. Sono persone squisite”.

TABELLINO

SIPREMIXLIMATOLA-ORSA VIGGIANO 3-4 Reti: Andreozzi, Cano, Armonio per la Sipremix Limatola; Piliero, De Fina (2), Miri per l’Orsa Viggiano

SIPREMIX LIMATOLA: Galletto, Gigliofiorito, Infante (K), Caliendo, Di Luccio, Armonio, Tartaglione, Nasta, Mentasti, Amirante, Cano, Andreozzi. Coach Campanile

ORSA VIGGIANO: De Fina, Siviglia F. (K), Jimenez, Lo Giudice, Giordano, Piliero, La Bella, Vangieri, Brancale, Fernando, Miri, Bussunda. Coach Rispoli

Ammoniti: Caliendo e Armonio per la Sipremix Limatola; Fernando per l’Orsa Viggiano Espulsi: ne

Spettatori: Circa 150

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA